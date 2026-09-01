Inflația din zona euro a trecut de 3% și a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. BCE ar putea majora din nou dobânzile
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Rata anuală a inflației din zona euro a accelerat puternic în august 2026 și a ajuns la 3,3%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Creșterea prețurilor la energie a avut cea mai mare contribuție la această evoluție, iar noile date oferă Băncii Centrale Europene un argument suplimentar pentru o posibilă majorare a dobânzilor la reuniunea de politică monetară din 10 septembrie.
Inflația din zona euro a urcat la 3,3%
Potrivit estimării preliminare publicate de Eurostat, inflația anuală în cele 21 de state care utilizează moneda euro a ajuns la 3,3% în august, după un nivel de 2,9% în luna iulie.
Accelerarea a fost determinată aproape în întregime de evoluția prețurilor la energie, în contextul scumpirii petrolului și gazelor naturale și al majorării marjelor rafinăriilor.
Prețurile la energie au înregistrat o creștere anuală de 14,3% în august, după un avans de 10,3% în luna precedentă.
Datele sunt preliminare, iar Eurostat urmează să publice pe 17 septembrie estimarea revizuită, care va include și informațiile privind evoluția inflației la nivelul întregii Uniuni Europene.
Inflația de bază a încetinit
În timp ce rata generală a inflației a crescut, inflația de bază, din care sunt eliminate componentele volatile precum alimentele și combustibilii, a coborât la 2,4%, de la 2,5% în iulie.
Și creșterea prețurilor serviciilor a încetinit, de la 3,3% la 3%.
Evoluția inflației de bază indică faptul că scumpirea energiei nu a produs, cel puțin până în prezent, efecte secundare suficient de puternice pentru a determina BCE să adopte o înăsprire mai agresivă a politicii monetare.
Șomajul a rămas stabil în zona euro
Eurostat a publicat și noile date referitoare la piața muncii. Rata șomajului în zona euro s-a menținut în iulie la 6,4% din populația activă.
La nivelul Uniunii Europene, rata șomajului a rămas, de asemenea, neschimbată, la 6,1%.
Comparativ cu iunie 2026, numărul persoanelor fără loc de muncă a scăzut cu 41.000 în Uniunea Europeană, în timp ce în zona euro a rămas neschimbat.
BCE ar putea majora dobânda la 2,50%
Combinația dintre accelerarea inflației și stabilitatea pieței muncii ar putea influența decizia Băncii Centrale Europene la următoarea reuniune de politică monetară, programată pentru 10 septembrie.
Factorii de decizie ar putea opta pentru majorarea dobânzii la facilitatea de depozit până la 2,50%. Ar fi a doua creștere a dobânzii din acest an, după cea decisă în luna iunie.
În același timp, temperarea inflației de bază și lipsa unei accelerări vizibile a salariilor ar putea susține o abordare prudentă din partea BCE, astfel încât o eventuală nouă înăsprire a politicii monetare să fie una limitată.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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