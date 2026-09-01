Shein, debut slab la Bursa din Hong Kong. Acțiunile companiei au scăzut după listarea evaluată la 26,5 miliarde de dolari

Shein, gigantul global de modă online fondat în China, a avut un debut slab la Bursa din Hong Kong, după o așteptare de mai mulți ani pentru intrarea pe piețele de capital. Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 10% în primele ore de tranzacționare, înainte ca pierderile să fie reduse, iar titlurile să ajungă la un declin de 4%.

Listarea de la Hong Kong încheie o perioadă de mai mulți ani în care Shein a încercat să obțină acces la piețele de capital. Compania a întâmpinat dificultăți în încercările anterioare de listare la New York și Londra, conform Reuters.

Oferta publică inițială a evaluat Shein la aproximativ 26,5 miliarde de dolari. Valoarea este mult sub nivelul atins de companie în 2022, când evaluarea sa se apropia de 100 de miliarde de dolari.

Debutul lipsit de strălucire de la Hong Kong vine într-un moment dificil pentru compania de comerț electronic, cunoscută la nivel mondial pentru articolele vestimentare foarte ieftine. Shein s-a remarcat prin produse precum topuri vândute cu aproximativ 5 dolari și rochii de circa 10 dolari.

Modelul de afaceri al companiei este însă afectat de schimbările privind tarifele și taxele vamale din Statele Unite și Europa. Aceste modificări pun presiune asupra fundamentelor pe care s-a construit activitatea Shein, bazată în mare parte pe comercializarea unor articole de îmbrăcăminte la prețuri foarte mici.

În aceeași zi în care Shein a început tranzacționarea acțiunilor sale la Hong Kong, Franța a început să aplice penalități pentru segmentul considerat a reprezenta extrema industriei fast fashion.

Noile reguli urmăresc să limiteze creșterea vânzărilor de îmbrăcăminte ieftină comercializată prin platforme de comerț electronic precum Shein și Temu.

Penalitățile fac parte dintr-o lege privind fast fashion adoptată în luna iunie. Legislația urmărește să răspundă preocupărilor legate de mediu generate de supraproducția de articole vestimentare.

Valoarea penalităților variază în funcție de produs. Acestea pornesc de la 0,25 euro, aproximativ 30 de cenți americani, pentru o pereche de boxeri sau șosete și pot ajunge până la 12 euro, aproximativ 14 dolari, pentru o haină.

Suma penalității este plafonată la 50% din prețul de vânzare al produsului înainte de aplicarea taxelor.

Penalitățile introduse de Franța se adaugă dificultăților cu care se confruntă Shein după eliminarea accesului fără taxe vamale pentru coletele ieftine de comerț electronic în Uniunea Europeană și în Statele Unite.

În Uniunea Europeană a fost introdusă o taxă de 3 euro pentru coletele de comerț electronic ieftine. În Statele Unite, schimbările privind regimul de scutire vamală pentru astfel de expedieri au afectat, de asemenea, modelul de afaceri al companiilor care comercializează produse ieftine direct către consumatori.

Modificările din SUA și UE au contribuit la scăderea puternică a evaluării Shein înaintea debutului pe Bursa din Hong Kong.

Compania Shein și Temu nu au răspuns solicitării de comentarii referitoare la noile taxe și penalități introduse în Franța.

Quentin Ruffat, purtătorul de cuvânt al Shein în Franța, a afirmat anterior că penalitățile aplicate industriei fast fashion ar afecta consumatorii, deoarece ar conduce la creșterea prețurilor.

La rândul lor, autoritățile chineze au reacționat la măsurile adoptate de Franța. Ministerul Comerțului din China a caracterizat legea franceză drept discriminatorie și drept o barieră comercială.

Autoritățile chineze au mai susținut că legislația franceză ar putea încălca principiile Organizației Mondiale a Comerțului, WTO.