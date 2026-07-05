Ce ascund hainele de pe Shein, Temu sau AliExpress. Testele au descoperit substanțe asociate cu cancerul și infertilitatea

Uniunea Europeană pregătește măsuri mai stricte pentru produsele comandate de pe platforme precum Shein, Temu sau AliExpress. Decizia vine după ce mai multe teste realizate de organizații pentru protecția consumatorilor au identificat niveluri ridicate de substanțe chimice considerate periculoase pentru sănătate.

Uniunea Europeană va aplica un nou sistem de control pentru produsele importate prin platformele de comerț electronic, cu scopul de a limita intrarea pe piață a articolelor care nu respectă standardele europene de siguranță.

În fiecare zi, în Uniunea Europeană ajung peste 5,8 milioane de colete cu valoare redusă, iar platforme precum Shein, Temu și AliExpress sunt utilizate de peste 400 de milioane de consumatori în fiecare lună.

Până acum, multe dintre aceste produse erau expediate direct către cumpărători, fără verificări extinse privind conținutul de substanțe chimice sau respectarea normelor europene.

Noua directivă vamală va impune transmiterea datelor electronice pentru fiecare colet, permițând autorităților de frontieră să identifice produsele care depășesc limitele legale privind substanțele periculoase, potrivit Euronews.

Mai multe organizații pentru protecția consumatorilor și laboratoare independente au analizat articole comercializate pe platformele de tip fast-fashion și au descoperit un număr ridicat de produse neconforme.

Potrivit experților citați de organizația europeană BEUC, între 70% și 80% dintre produsele verificate în astfel de controale nu respectă cerințele impuse de legislația Uniunii Europene.

În paralel, organizația belgiană Testachats a testat 45 de jucării cumpărate de pe Shein. Doar una dintre acestea a respectat integral normele europene, în timp ce aproximativ 60% prezentau riscuri reale pentru copii, inclusiv piese mici care puteau fi înghițite sau componente electrice insuficient protejate.

Analizele efectuate în ultimii ani au identificat în unele articole vestimentare niveluri ridicate de ftalați, PFAS, formaldehidă, plumb, cadmiu și alte substanțe restricționate în Uniunea Europeană.

Un raport Greenpeace publicat în 2025 a arătat că 32% dintre produsele Shein testate depășeau limitele stabilite de regulamentul european REACH privind substanțele chimice.

În cadrul unor teste de laborator au fost identificate concentrații de ftalați de până la 200 de ori peste limita admisă, iar în unele jachete au fost descoperite concentrații de PFAS de peste 3.000 de ori mai mari decât nivelul permis.

De asemenea, cercetătorii au detectat plumb și cadmiu în încălțăminte, formaldehidă în costume pentru copii și alte substanțe chimice utilizate în procesul de fabricație.

Experții explică faptul că anumite substanțe chimice pot ajunge în organism prin contactul direct cu pielea, prin inhalarea fibrelor textile sau, în cazul copiilor mici, prin introducerea hainelor în gură.

Printre efectele asociate acestor substanțe se numără tulburările hormonale, reducerea fertilității, afectarea dezvoltării copiilor, reacțiile alergice, afectarea ficatului și rinichilor, precum și un risc crescut pentru anumite forme de cancer.

Organizațiile pentru protecția consumatorilor atrag atenția că plumbul este considerat un neurotoxic fără un nivel sigur de expunere, iar cadmiul este clasificat drept substanță cancerigenă.

Potrivit unei analize realizate de BEUC, 69% dintre produsele evaluate, inclusiv articole de îmbrăcăminte, accesorii și jucării comercializate prin platforme precum Shein și Temu, nu respectau standardele europene privind siguranța și protecția sănătății consumatorilor.