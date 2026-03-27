Uniunea Europeană pregătește introducerea unui nou comision de procesare pentru coletele mici importate din afara blocului comunitar, într-o măsură care ar putea intra în vigoare de la 1 noiembrie, în funcție de aprobările finale ale instituțiilor europene. Decizia face parte dintr-un pachet mai amplu de reformă vamală și are ca obiectiv modernizarea sistemului de taxare pentru comerțul online transfrontalier.

Noua reglementare vizează aplicarea unui comision pe fiecare produs comandat online din afara Uniunii Europene, indiferent de valoarea acestuia. Taxa ar urma să fie colectată la nivel național, iar cuantumul exact va fi stabilit ulterior de Comisia Europeană.

Această măsură vine în completarea actualului sistem vamal, în care coletele cu valoare sub 150 de euro sunt, în prezent, scutite de taxe vamale. În paralel, UE are în vedere și o taxă temporară de aproximativ 3 euro pentru anumite colete peste acest prag, până la implementarea unei platforme digitale unificate estimată pentru 2028.

Decizia este determinată de creșterea accelerată a volumului de colete cu valoare redusă care intră în Uniunea Europeană. În ultimii ani, comerțul online internațional a crescut semnificativ, generând presiuni asupra autorităților vamale și a sistemelor de control.

În 2024, au intrat pe piața UE aproximativ 4,6 miliarde de trimiteri de valoare mică, ceea ce echivalează cu aproximativ 12 milioane de colete zilnic. Această creștere rapidă a ridicat probleme legate de verificarea produselor, conformitatea cu normele europene și costurile administrative asociate procesării.

Noua taxă va afecta în special platformele internaționale de comerț online care expediază volume mari de produse către Europa, în special din Asia. Printre cele mai expuse se află retaileri globali din segmentul low-cost, care domină o parte semnificativă a livrărilor către consumatorii europeni.

Datele indică faptul că o mare parte din coletele de valoare mică provin din China, ceea ce face ca aceste platforme să fie direct vizate de schimbările propuse în politica vamală europeană.

Unul dintre obiectivele reformei este reducerea dezechilibrelor dintre comercianții europeni și vânzătorii din afara UE. În prezent, pragul de 150 de euro permite evitarea taxelor vamale pentru multe produse importate individual, ceea ce, potrivit autorităților europene, poate crea distorsiuni de piață.

De asemenea, există suspiciuni că unele produse sunt declarate la valori mai mici decât cele reale pentru a evita taxarea, ceea ce afectează concurența corectă și veniturile fiscale.

Pentru ca noul comision să devină lege, este necesară aprobarea finală a Parlamentului European și a statelor membre. Ulterior, Comisia Europeană va stabili nivelul exact al taxei și regulile de aplicare.