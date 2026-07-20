AliExpress primește cea mai mare amendă din istoria DSA. Ce a descoperit Comisia Europeană

Comisia Europeană a aplicat platformei chineze AliExpress o amendă de 550 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ 629 de milioane de dolari, după ce a constatat că operatorul nu a luat măsuri suficiente pentru a limita comercializarea produselor nesigure și contrafăcute.

Sancțiunea a fost anunțată luni și reprezintă cea mai mare amendă acordată până în prezent pentru încălcarea prevederilor Legii privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene. Regulamentul se aplică în toate cele 27 de state membre și stabilește obligații stricte pentru marile platforme online în ceea ce privește protejarea utilizatorilor.

Decizia autorităților europene vine la doar câteva luni după ce platforma Temu a fost sancționată cu 200 de milioane de euro pentru încălcări similare. De asemenea, anul trecut, Bruxelles-ul a aplicat o amendă de 120 de milioane de dolari rețelei sociale X, deținută de Elon Musk.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, a explicat că răspândirea produselor ilegale pe platformele de comerț online nu poate fi acceptată drept o consecință inevitabilă a cumpărăturilor pe internet.

„Răspândirea hainelor contrafăcute, a jucăriilor nesigure, a cosmeticelor periculoase și a altor produse ilegale și dăunătoare nu este un cost inevitabil al cumpărăturilor online – este o nerespectare de către AliExpress a obligațiilor sale în temeiul Legii privind serviciile digitale”, a declarat Henna Virkkunen, potrivit unui comunicat.

Oficialul european a subliniat că dimensiunea unei platforme nu poate reprezenta un argument pentru nerespectarea obligațiilor legale privind identificarea și reducerea riscurilor pentru utilizatori.

„Riscurile trebuie identificate și abordate sistematic pentru a ne asigura că consumatorii pot face cumpărături online în siguranță. Astăzi, impunem AliExpress să respecte acest standard și îi solicităm să ia măsuri”, a adăugat aceasta.

AliExpress a transmis, printr-un punct de vedere oferit Associated Press, că de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale a rămas angajată în respectarea obligațiilor impuse de legislația europeană.

Compania a precizat că a alocat resurse importante pentru evaluarea și reducerea riscurilor, sporirea siguranței produselor comercializate și consolidarea măsurilor destinate protecției consumatorilor.

Reprezentanții platformei au arătat că nu sunt de acord cu sancțiunea impusă de Comisia Europeană, despre care spun că este disproporționată și că nu reflectă măsurile implementate până în prezent. Compania a transmis că analizează cu atenție decizia și ia în calcul toate opțiunile disponibile pentru perioada următoare.

Potrivit Comisiei Europene, amenda vizează conduita AliExpress cel puțin până în luna iunie 2025, moment în care executivul european a emis o hotărâre preliminară prin care a constatat că platforma nu combate suficient de eficient comercializarea produselor ilegale, potrivit prevederilor DSA. Tot atunci au fost acceptate și angajamentele asumate de companie pentru îmbunătățirea sistemelor sale.

Executivul european a anunțat că AliExpress trebuie să prezinte până la data de 20 octombrie un plan de acțiune care să includă măsuri concrete pentru remedierea încălcărilor privind evaluarea și reducerea riscurilor sistemice identificate.

Legea privind serviciile digitale urmărește să ofere un nivel mai ridicat de protecție utilizatorilor platformelor online și să limiteze răspândirea conținutului sau produselor ilegale. Totodată, regulamentul are ca obiectiv protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni, inclusiv dreptul la viață privată și libertatea de exprimare.

În același timp, legislația vizează și eliminarea conținutului care încalcă regulile platformelor sau promovează materiale considerate dăunătoare.

Mai trebuie menționat faptul că anunțul Comisiei Europene a fost făcut la mai puțin de trei săptămâni după ce Alibaba, compania care operează platforma AliExpress, a anunțat că va plăti 600 de milioane de dolari pentru soluționarea unui litigiu cu autoritățile din Statele Unite.

Guvernul american a acuzat compania cu sediul în Hangzhou că a comercializat și importat pe piața din SUA produse farmaceutice ilegale, substanțe controlate, substanțe chimice reglementate și echipamente utilizate pentru fabricarea pastilelor