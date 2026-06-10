Case la preț de Logan second-hand. Ce oferă locuințele vândute cu aproximativ 4.600 de euro

Case prefabricate vândute online la prețuri de puțin peste 4.000 de lire sterline au început să atragă interesul cumpărătorilor din mai multe țări. Platforma chineză AliExpress comercializează astfel de locuințe modulare, echipate cu facilități de bază și livrare internațională. Fenomenul apare într-un context în care costurile locuințelor și ale chiriilor continuă să crească, iar tot mai mulți tineri amână mutarea din casa părinților.

Case prefabricate comercializate prin platforma AliExpress sunt promovate drept soluții rapide și accesibile pentru cei care caută o locuință independentă, o anexă pentru familie sau un spațiu suplimentar amplasat pe un teren propriu.

Platforma chineză, cunoscută pentru produsele sale cu preț redus, oferă modele de case container extensibile cu două sau trei dormitoare, bucătărie, baie, spațiu de locuit și, în anumite variante, panouri solare care permit funcționarea independentă de rețeaua electrică.

Locuințele sunt disponibile în diferite dimensiuni, de regulă între șase și 12 metri lungime. Unele ajung complet asamblate la destinație, în timp ce altele sunt livrate în format pliabil și pot fi montate ulterior.

Unul dintre modelele promovate pe platformă este listat la aproximativ 4.127 de lire sterline și include trei dormitoare. Potrivit descrierii publicate de vânzător, locuința dispune de „toate sistemele esențiale integrate, permițând ocuparea imediată odată amplasată la fața locului”, iar „izolația premium” oferă „protecție fiabilă împotriva condițiilor meteorologice extreme”.

Produsul este expediat gratuit din provincia Henan, China, iar timpul estimat de livrare este de aproximativ două luni. Costul final poate varia în funcție de personalizările solicitate de cumpărător.

Un alt model, disponibil la un preț apropiat, permite configurarea spațiului interior în funcție de preferințele clientului. Vânzătorul susține că a comercializat anterior un număr foarte mare de produse similare.

Prețul de achiziție reprezintă doar o parte a investiției necesare pentru utilizarea unei astfel de case ca locuință permanentă.

Persoanele interesate trebuie să obțină, în anumite situații, aprobările autorităților locale pentru amplasarea construcției, mai ales dacă aceasta va fi utilizată ca reședință sau va fi instalată pe un teren separat de proprietatea principală.

De asemenea, structurile trebuie să respecte cerințele privind siguranța la incendiu, rezistența construcției și eficiența energetică impuse de legislația locală.

Specialiștii atrag atenția că aceste case nu pot fi amplasate direct pe pământ. Pentru a evita tasarea sau deteriorarea structurii, este necesară realizarea unei fundații din beton.

În plus, conectarea la apă, electricitate și alte utilități poate genera costuri importante. Potrivit platformei MyBuilder, lucrările necesare pentru racordarea unei locuințe la rețelele existente pot costa între 2.000 și 10.000 de lire sterline.

Cumpărătorii care nu au experiență în domeniul instalațiilor și al lucrărilor electrice trebuie, în cele mai multe cazuri, să apeleze la specialiști pentru punerea în funcțiune a locuinței.

Popularitatea acestor case a crescut și datorită videoclipurilor publicate pe rețelele sociale.

Pe TikTok, mai mulți utilizatori au prezentat procesul de livrare și instalare a locuințelor comandate online. Un proprietar din Birmingham a filmat momentul în care casa i-a fost adusă la destinație, în timp ce creatorul de conținut Kyle Thomas a relatat că locuința sa a fost afectată în timpul transportului.

Chiar și în aceste condiții, acesta s-a declarat surprins de rezultat, afirmând că „a ajuns efectiv” și că „este imensă”.

O australiancă identificată drept Tammy a prezentat, într-un videoclip publicat pe YouTube, experiența utilizării unei astfel de locuințe după șase luni.

„Încă este în picioare”, a spus ea.

Proprietara a explicat că este mulțumită de achiziție, însă a întâmpinat și probleme tehnice, inclusiv infiltrații și o toaletă defectă.

„Primești ceea ce plătești”, a adăugat ea.

Tammy a precizat că astfel de locuințe sunt potrivite în special pentru o singură persoană sau pentru un cuplu și că spațiul disponibil devine limitat pentru familii mai numeroase.

Interesul pentru soluțiile alternative de locuire apare într-un context în care accesul la o locuință proprie devine tot mai dificil pentru mulți tineri.

Un studiu realizat de Institutul pentru Studii Fiscale (IFS) din Marea Britanie arată că ponderea persoanelor cu vârste între 25 și 34 de ani care locuiesc împreună cu părinții a crescut de la 13% în 2006 la 18% în 2024.

În perioada pandemiei de Covid-19, acest indicator a atins chiar 21%, înainte de a reveni ușor.

Cercetătorii au constatat că majorarea chiriilor și scumpirea locuințelor reprezintă principalele motive pentru care tot mai mulți tineri aleg să rămână în casa familiei sau să se întoarcă după o perioadă de independență.

„Creșterea substanțială” a numărului de tineri adulți care locuiesc cu părinții lor a fost în mare măsură „alimentată de creșterile chiriilor și ale prețurilor locuințelor”, a explicat Bee Boileau, economist cercetător în cadrul IFS.

„Pentru unii, a locui cu părinții oferă oportunitatea de a acumula economii mai rapid decât dacă ar fi chiriași. Totuși, este probabil ca alții să locuiască în casa părinților din cauza unui șoc negativ de un anumit fel – cum ar fi sfârșitul unei relații sau o concediere – sau pur și simplu pentru că nu își permit să trăiască independent”, a declarat aceasta.

Potrivit cercetării, tinerii care locuiesc cu părinții ar plăti în medie aproximativ 560 de lire sterline pe lună pentru chirie dacă ar locui într-o proprietate închiriată privat, suma depășind 1.000 de lire sterline în Londra.