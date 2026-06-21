Decizie fără precedent la Casa Regală: Regele Charles își dezvăluie impozitele personale

Regele Charles urmează să devină primul monarh al Marii Britanii din epoca modernă care își face publică factura fiscală personală. Informațiile privind plățile de impozite vor fi incluse joi în conturile financiare regale anuale, potrivit unor surse din Palatul Buckingham, care afirmă că decizia a fost una personală a suveranului.

Palatul Buckingham susține că măsura face parte dintr-un proces de modernizare și transparență, menit să „încurajeze o înțelegere mai largă a responsabilității noastre”. Potrivit instituției, publicarea acestor date răspunde și solicitărilor tot mai frecvente privind deschiderea finanțelor regale.

Decizia vine pe fondul apelurilor din spațiul public și politic pentru o mai mare claritate în privința banilor familiei regale, intensificate după scandalurile legate de Andrew Mountbatten-Windsor. Parlamentari și alte voci publice au cerut o prezentare mai detaliată a modului în care sunt gestionate resursele financiare ale Casei Regale.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a afirmat că inițiativa reflectă dorința de deschidere față de public și a subliniat: „Simplu spus, continuăm să modernizăm și să evoluăm”, angajându-se ca aceste informații să fie publicate anual.

Documentele vor acoperi anul fiscal 2024–25 și vor include impozitul pe veniturile obținute din mai multe surse, printre care profiturile Ducatului de Lancaster, investițiile personale și veniturile generate de proprietăți private precum Sandringham și Balmoral.

În mod tradițional, monarhii nu sunt obligați să plătească impozit pe venit, impozit pe succesiune sau impozit pe câștigurile de capital pentru bunurile moștenite de la un suveran anterior. Cu toate acestea, Regele Charles plătește voluntar impozit pe venit și pe câștigurile de capital rezultate din vânzarea unor active personale.

Pentru prima dată, va fi făcută publică suma totală achitată, inclusiv taxele aferente profiturilor Ducatului de Lancaster, estimate la aproximativ 24 de milioane de lire sterline în ultimul an. Acest portofoliu imobiliar include proprietăți din nordul Angliei și active din centrul Londrei, reprezentând o sursă majoră de venit pentru monarh.

Odată cu publicarea datelor fiscale, vor fi prezentate și detalii despre Subvenția Suverană, fondul public anual care acoperă cheltuielile oficiale ale Casei Regale, inclusiv personalul, întreținerea clădirilor și deplasările.

Valoarea acesteia a atins un nivel record de 137,9 milioane de lire sterline, în contextul unei creșteri temporare utilizate pentru lucrările de renovare ale Palatului Buckingham. De la introducerea mecanismului în 2012, subvenția nu a înregistrat scăderi, însă este așteptată o posibilă reducere în urma unei revizuiri realizate de Trezorerie, Downing Street și Casa Regală.

Deputații vor analiza aceste date în Parlament, iar Comitetul pentru Conturi Publice urmează să desfășoare o anchetă privind proprietățile regale și contractele de leasing gestionate prin Domeniul Coroanei.

Un raport al Biroului Național de Audit a arătat că prințesele Beatrice și Eugenie, deși nu sunt membre active ale familiei regale, au beneficiat de locuințe la Palatul St. James și Palatul Kensington, chiria fiind acoperită din venitul privat al regelui.

Palatul Buckingham afirmă că există deja mecanisme de supraveghere parlamentară pentru Subvenția Suverană, însă includerea datelor fiscale personale este considerată un pas suplimentar care „poate spori și mai mult această transparență” și se aliniază priorităților de serviciu public.