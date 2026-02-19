În momentul în care informația privind arestarea a devenit publică, premierul britanic Keir Starmer se afla în direct la BBC Breakfast. Întrebat despre ancheta care îl vizează pe fratele regelui Charles, șeful guvernului a subliniat importanța respectării principiului egalității în fața legii.

„Nobody is above the law (n.red ”Nimeni nu este mai presus de lege)” – a declarat acesta, adăugând că autoritățile trebuie să își desfășoare investigația independent.

Referitor la o posibilă cooperare voluntară a lui Andrew cu poliția, premierul a precizat că este o chestiune ce ține strict de forțele de ordine, reiterând că nimeni nu beneficiază de tratament preferențial în fața legii.

Poliția britanică l-ar fi arestat recent pe Prințul Andrew, duce de York, fratele regelui Charles, în cadrul unei anchete privind comportament necorespunzător în funcția sa publică. Cazul este legat de controversatul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, iar incidentul a generat un val de reacții în media internațională.

Potrivit relatărilor, șase mașini de poliție nemarcate și opt agenți în civil au sosit la Wood Farm, reședința Prințului Andrew pe proprietatea Sandringham din estul Angliei. Sosirea poliției sugerează că autoritățile tratează situația cu maximă seriozitate și discreție.

„Ca parte a anchetei, astăzi (19/2) am arestat un bărbat în vârstă de aproximativ șaizeci de ani, din Norfolk, sub suspiciunea de abuz în exercitarea funcției publice, și desfășurăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul rămâne în custodia poliției în acest moment. Conform ghidurilor naționale, nu vom dezvălui numele persoanei arestate. Vă rugăm, de asemenea, să țineți cont că acest caz este acum activ, astfel că trebuie acordată atenție în orice publicare pentru a evita încălcarea legii privind disprețul față de instanță”, au informat autoritățile printr-un comunicat.

Poliția din Thames Valley a început investigația după ce documente publicate recent de guvernul SUA au sugerat că Prințul Andrew ar fi transmis informații guvernamentale confidențiale lui Jeffrey Epstein.

Deși implicarea sa este investigată, Prințul Andrew a negat în mod repetat orice faptă ilegală și a declarat că regretă relația cu Epstein. Până în prezent, el nu a oferit declarații suplimentare după publicarea documentelor și după arest.

„După o evaluare amănunțită, am deschis acum o anchetă privind această acuzație de abuz în exercitarea funcției publice. Este important să protejăm integritatea și obiectivitatea anchetei noastre în timp ce lucrăm împreună cu partenerii pentru a investiga această presupusă infracțiune. Înțelegem interesul public semnificativ în acest caz și vom oferi actualizări la momentul potrivit.”, a mai spus și șeful adjunct al poliției, Oliver Wright.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a finalizat recent una dintre cele mai ample divulgări de documente din istoria modernă, cunoscută sub numele de „Epstein Files”. Colecția include aproximativ 3,5 milioane de pagini, 180.000 de imagini și 2.000 de videoclipuri, dezvăluind activitățile controversatului finanțator și infractor sexual Jeffrey Epstein.

Această acțiune a urmat aprobării Epstein Files Transparency Act în noiembrie 2025 și marchează o etapă majoră în transparența publică a anchetelor privind rețeaua Epstein.

Documentele sunt împărțite în 12 seturi de date principale: