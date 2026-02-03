Dan Andronic a vorbit despre clipul în care apare un fost agent CIA operativ, care este întrebat dacă Jeffrey Epstein ar fi fost agent al unui serviciu de informații. Potrivit relatării din podcast, fostul agent ar fi spus că Epstein ar fi lucrat pentru Mossad.

Explicația prezentată a fost că serviciile secrete nu încearcă să recruteze direct lideri sau persoane extrem de cunoscute, ci caută intermediari cu acces la aceștia. Andronic a spus că, în această logică, Epstein ar fi fost o piesă de legătură, nu ținta finală.

Alecu Racoviceanu a intervenit și a comparat situația cu alte cazuri cunoscute, afirmând că mecanismul descris este unul clasic. Dan Andronic a adăugat că există și alte ipoteze vehiculate, potrivit cărora Epstein ar fi lucrat pentru structuri rusești, mai exact pentru FSB, succesorul KGB.

Dan Andronic: Ați văzut filmulețul acela cu Epstein. Suntem în situația unui caz similar, unei întâmplări similare, în sensul în care avem ditamai miliardarul. Bun, repet. Noi păstrăm proporțiile. Deci n-am fi ajuns pe insula lui Epstein decât prin reprezentanți și nu în calitate de consumator, ci de obiecte de consum. (…) Deci ce spune, în esență, pentru cei care nu știu limba engleză. Mirel Curea: Ăla fiind un fost agent CIA de teren, operativ. Dan Andronic: Este întrebat dacă crede că Epstein este agent CIA sau agent al unei puteri străine și spune da, eu cred că este al Mossadului, pentru că ce faci când ești un serviciu secret străin? Nu te străduiești să le recrutezi pe Bill Gates sau pe Bill Clinton sau pe Prințul Andrew, ci găsești pe cineva care are acces la ei și începe să le ofere anumite servicii. Alecu Racoviceanu: Ca și în cazul Elia. Dan Andronic: Cazurile sunt foarte similare. Culmea are legătură și cu Adriana Georgescu, dar fără să intrăm în ideea că e serviciu secret străin. Acest tip, agent CIA, îl vede ca fiind Mossad. Ultimele date spun că de fapt lucra pentru KGB, lucra pentru ruși, pentru FSB de fapt. De ce? Pentru că se spune că s-ar fi ocupat de averea lui Putin. Spun unii, destul de vag. Ce se întâmplă? După cum vedeți, modalitatea este aceeași.

Mirel Curea a spus că acest tip de abordare se numește recrutare pe material compromițător. El a afirmat că și în România ar fi existat șefi de servicii recrutați în acest mod, după 1989, fără a da nume.

Curea a explicat că astfel de persoane pot fi ulterior „închiriate” între servicii, în cadrul unor protocoale de colaborare. El a spus că există situații în care aceiași oameni ajung să fie folosiți de mai multe servicii străine, în funcție de interese și de contexte.

În același cadru, a fost menționată relația de cooperare dintre Mossad și FSB. Curea a explicat această cooperare prin faptul că mulți ofițeri de informații israelieni au origini rusești sau est-europene, la fel cum și din România ar fi provenit persoane ajunse în structurile de vârf ale serviciilor israeliene.

Mirel Curea: Asta se cheamă recrutare pe material compromițător. Noi am avut șefi de servicii recrutați pe material compromițător, oameni cu asemenea slăbiciuni. Dan Andronic: La cine te referi? Mirel Curea: Nu pot să dau nume. Dan Andronic: După 89 sau înainte? Mirel Curea: După 1989 am avut șef de serviciu de informații românesc recrutat pe bază de material compromițător. Recrutați de servicii străine, mai mult decât atât, mai au și prostul obicei ca în cadrul unor protocoale de colaborare să și-i închirieze, să-i dea de la unii la alții. Ungurii să-i dea și rușilor, rușii să-i dea și evreilor. Relațiile dintre Mossad și FSB sunt extraordinar de bune. La fel cum relațiile dintre Mossad și serviciile de informații românești sunt extraordinar de bune. De ce? Pentru că mulți ruși etnici evrei au ajuns să fie ofițeri de informații în Mossad, la fel cum mulți români au ajuns să fie, unii au ajuns chiar la vârful, mulți etnici evrei, foști cetățeni români au ajuns chiar până la vârful serviciilor de informații israeliene și atunci e firească cooperarea asta. Nu greșește grecul american, agentul CIA.

El a spus că aceste documente provin din două surse distincte. O parte vine din investigațiile FBI, realizate în urma perchezițiilor din perioada 2005–2007. O altă parte provine dintr-o comisie parlamentară a democraților, care a stat la baza primelor desecretizări.

Dan Andronic a completat că documentele sunt transmise prin Departamentul de Justiție, dar Racoviceanu a insistat că FBI și Departamentul de Justiție sunt surse diferite, cu roluri distincte.

Racoviceanu a mai spus că documentele strânse după 2019 nu au ajuns integral la Departamentul de Justiție, cu excepția celor legate de Ghislaine Maxwell. Restul ar fi fost casate după moartea lui Epstein în detenție, la scurt timp după arestare.