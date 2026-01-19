Campania are în centru o organizație intitulată „Valul democrației”. Aceasta a pus la dispoziția simpatizanților un model de plângere penală, care ar urma să fie completat și depus de susținători în aceeași zi.

Documentul ar fi fost promovat în mai multe grupuri de WhatsApp. Cei care aderă ar urma să depună plângeri cu un conținut identic, respectând instrucțiunile prezentate ca venind din partea unor „experți în drept” ai organizației.

În document sunt invocate acuzații care ar viza un număr foarte mare de persoane și instituții. Printre acestea sunt menționate nume precum fostul președinte Klaus Iohannis, membri ai Guvernului, șefi ai SRI și SIE, precum și instituții precum Curtea Constituțională, Biroul Electoral Central sau Înalta Curte de Casație și Justiție.

Plângerea include și organizații civice și mass-media, acestea fiind enumerate în același cadru cu instituții publice, potrivit informațiilor prezentate în textul inițial.

Modelul de plângere atribuie celor vizați fapte extrem de grave, menționând infracțiuni precum infracțiuni contra umanității, abuz în serviciu sau divulgarea de informații secrete de stat.

În același timp, plângerea susține că aceste acțiuni ar fi fost făcute în beneficiul unor „agenți străini”, cu scopul de a influența sau anula alegerile și de a afecta candidatura lui Călin Georgescu.

Un element care iese în evidență este faptul că modelul de plângere include și solicitarea unor despăgubiri morale și materiale.

Formularea din document menționează explicit o cerere de 1.000.000 de euro și intenția de constituire ca parte civilă pentru „suferința provocată”. În textul pus la dispoziție susținătorilor este inclusă și fraza privind „fraudarea voinței politice exprimate la vot”.

„Solicit despăgubiri morale/materiale pentru vătămarea suferită în cuantum de 1.000.000 euro, reprezentând prejudiciul material și moral. Înțeleg să mă constitui parte civilă pentru suferința provocată prin fraudarea voinței mele politice exprimate la vot”, se arată în modelul de plângere.

Plângerea descrie un atac „generalizat și sistematic” împotriva candidatului Călin Georgescu și a celor care l-ar fi votat. Sunt menționate inclusiv etichete și calificative atribuite votanților, precum „pleava societății”, „analfabeți”, „putiniști” sau „rusofili”.

Semnatarii susțin că aceste lucruri ar fi fost propagate prin televiziuni, platforme online și rețele sociale, iar documentul afirmă că autoritățile nu ar fi intervenit pentru a stopa astfel de acțiuni.

În plângere sunt invocate drepturi fundamentale precum integritatea psihică, demnitatea, libertatea individuală, dreptul de vot și libertatea de exprimare, fiind susținut că acestea nu ar fi fost protejate de instituțiile statului.