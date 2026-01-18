Problema principală identificată de Traian Băsescu este lipsa unui vot efectiv din partea judecătorilor CCR, după ce patru membri au părăsit completul, ceea ce creează un blocaj de funcționare.

Fostul președinte consideră că Parlamentul ar trebui să analizeze legea de funcționare a Curții, pentru a clarifica obligațiile judecătorilor și a preveni situațiile de „non-combat”.

„Nu arată bine. Nu arată bine deloc. Și aici probabil că va trebui să facem niște clarificări. Nu numai în Constituție, ci și în legea de funcționare a Curții Constituționale. Cred că Parlamentul ar trebui să analizeze această lege, pentru că eu nu știu un articol din Constituție care să pună Curtea Constituțională într-o situație de non-combat. Au plecat patru judecători. Nu e în regulă. Au obligația să rămână și să dea un vot, într-un fel sau altul. Nu le spune nimeni cum să voteze. Dacă votul era dat, fie într-un sens, fie în altul, Guvernul știa cum să meargă mai departe cu problema pensiilor speciale”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Traian Băsescu subliniază că premierul Ilie Bolojan nu a greșit în privința legii privind pensiile speciale și că problema ține de blocaje instituționale. În acest context, fostul președinte nu se așteaptă la o rezolvare rapidă și apreciază că reforma nu va fi aplicată „cel puțin o bună bucată de vreme”.

„Nu a fost o greșeală, deși nici eu n-aș fi crezut că o să spun asta. Nu cred într-o rezolvare rapidă. Am văzut ce s-a întâmplat, am văzut că judecătorii ies din complet, nu se respectă regulile de funcționare ale Curții Constituționale. Îmi dau seama că sunt obstacole care nu pot fi trecute”, a mai spus Băsescu.

Legea privind reforma pensiilor magistraților a fost amânată pentru a patra oară de judecătorii Curții Constituționale. Noul termen stabilit este 11 februarie, iar amânarea împiedică intrarea în vigoare a reformei de la 1 ianuarie, conform textului adoptat de Parlament.

Ultima amânare, din 16 ianuarie, a fost justificată prin necesitatea întreruperii deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor și a documentelor depuse de autorul sesizării pe 15 ianuarie 2026, inclusiv o expertiză contabilă extrajudiciară și prevederi legale incidente.

Documentul depus de Înalta Curte de Casație și Justiție, care contestă proiectul de lege, arată că reforma „anulează pensia de serviciu”. Aceasta a fost adoptată pentru a doua oară anul trecut prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, după ce prima variantă fusese declarată neconstituțională din cauza lipsei avizului CSM.

Reforma pensiilor magistraților rămâne astfel blocată, iar aplicarea ei depinde de clarificări legislative și de deciziile CCR la termenul din 11 februarie.