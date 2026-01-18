Această schimbare implementată în Austria face parte dintr-o serie de reforme menite să facă sistemul de pensii mai sustenabil pe termen lung, întrucât speranța de viață și durata activității pe piața muncii cresc în mod constant.

Până recent, femeile austriece aveau dreptul să se pensioneze la 60 de ani, cel mai scăzut prag din Europa pentru pensionarea regulară. Însă legislația actualizată prevede că în anii următori vârsta de pensionare va fi majorată pe etape în funcție de anul nașterii.

Astfel, femeile născute înainte de 31 decembrie 1963 au putut încă să iasă la pensie la 60 de ani, dar pentru cele născute între 1964 și 1968 limitele cresc pas cu pas. Femeile care se nasc după 1 iulie 1968 vor trebui să lucreze până la 65 de ani pentru a beneficia de pensia normală, adică aceeași vârstă legală care se aplică bărbaților.

Primele efecte ale noii reguli sunt deja vizibile: din iulie, persoanele de sex feminin născute în a doua jumătate a anului 1964 au fost nevoite să stea la locul de muncă cu șase luni mai mult decât ar fi făcut-o înainte, deoarece pragul de pensionare a urcat la 61 de ani. Această tendință urmează să continue progresiv până în 2033.

Schimbările nu sunt lipsite de controverse. Reprezentanți ai sindicatelor, precum Korinna Schumann de la confederația ÖGB, atrag atenția că multe femei lucrează în sectoare solicitante din punct de vedere fizic, precum îngrijirea sau curățenia, și abia își pot menține locul de muncă până la 60 de ani.

În plus, calculele recente arată că aproape o treime dintre aceste lucrătoare nu reușesc să facă tranziția direct de la activitate la pensionare fără a întâmpina dificultăți.

În prezent, media efectivă a vârstei de pensionare pentru femei este de aproximativ 60,5 ani, dar această medie este deja în creștere, potrivit datelor oficiale și analizelor de specialitate.

Pe lângă schimbarea vârstei standard, noile reguli includ și condiții de eligibilitate bazate pe un număr minim de luni de contribuții la sistemul de asigurări sociale. Femeile trebuie nu doar să împlinească vârsta legală, ci și să aibă perioada necesară de cotizare pentru a primi pensia completă.

Totuși, sistemul rămâne flexibil: femeile care aleg să lucreze după vârsta de pensionare pot continua să realizeze venituri, indiferent dacă optează pentru un program complet sau redus de lucru. Contribuțiile suplimentare realizate după împlinirea vârstei legale pot duce chiar la o pensie mai mare, ceea ce încurajează menținerea activității pe piața muncii pentru o perioadă mai lungă.

Reformele privind pensionarea vin într-un context mai larg al ajustărilor sistemului social austriac pentru a răspunde provocărilor demografice și financiare. Expertiza internațională sugerează că astfel de modificări sunt esențiale pentru sustenabilitatea pe termen lung a sistemelor de pensii, mai ales în țări cu populație îmbătrânită.

Pe măsură ce implementarea continuă în următorii ani, austriecele care se apropie de vârsta de pensionare trebuie să se pregătească pentru o perioadă de tranziție care le va solicita să rămână active mai mult timp pe piața muncii și să își planifice financiar viitorul în consecință.