Curtea Constituțională a României este așteptată să se pronunțe astăzi (duminică, 28 decembrie) asupra sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea care modifică regimul pensiilor de serviciu ale magistraților.

Decizia este una extrem de așteptată, în condițiile în care proiectul face parte din pachetul de reforme asumate de Guvern și a mai fost respins anterior de CCR, iar actuala formă a legii a generat un conflict deschis între Executiv și sistemul judiciar.

Pronunțarea Curții vine după ce, în 10 decembrie, judecătorii constituționali au decis amânarea soluționării sesizării, stabilind un nou termen de dezbatere. Este vorba despre legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, adoptată de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament la începutul lunii decembrie, după ce prima variantă a fost declarată neconstituțională în octombrie.

Legea privind pensiile magistraților a mai fost analizată de Curtea Constituțională în toamna acestui an. În 20 octombrie, CCR a stabilit că forma inițială a proiectului este neconstituțională, motivul principal fiind nerespectarea termenului legal pentru emiterea avizului consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

În urma acestei decizii, Guvernul a revenit cu un nou proiect, care a primit din nou aviz negativ din partea CSM, dar asupra căruia Executivul și-a angajat răspunderea în Parlament, la 2 decembrie.

Noua formă a legii stabilește atât condițiile de pensionare pentru magistrați, cât și modul de calcul al pensiilor de serviciu. La scurt timp după adoptare, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, în unanimitate, sesizarea Curții Constituționale pentru controlul constituționalității actului normativ.

Magistrații instanței supreme susțin că proiectul de lege este profund viciat din punct de vedere constituțional. Potrivit motivării ÎCCJ, caracterul de urgență invocat de Guvern nu a fost demonstrat în mod real sau a fost construit pe o realitate contrafactuală.

Judecătorii arată că Executivul a invocat condiționalitatea Jalonului 215 din Planul Național de Redresare și Reziliență într-o manieră scoasă din context și neconformă cu documentele comunicate de Comisia Europeană.

În opinia ÎCCJ, obiectul real al jalonului nu mai viza stabilirea condițiilor de pensionare, aspect considerat deja îndeplinit, ci propunerea inițială privind supraimpozitarea. În acest context, magistrații afirmă că urgența legislativă a fost artificial creată.

Totodată, instanța supremă susține că Executivul nu a justificat invocarea unor condiții economice care să impună intervenția rapidă, în lipsa unor date concrete privind impactul bugetar pe termen scurt. Magistrații atrag atenția că nu au fost prezentate estimări clare care să demonstreze necesitatea adoptării imediate a legii.

Un alt argument central invocat de ÎCCJ se referă la lipsa de claritate și previzibilitate a normelor. Potrivit sesizării, legea utilizează termeni juridici inexistenți în fondul normativ sau nedefiniți în cuprinsul actului legislativ, ceea ce generează neclaritate și imprevizibilitate. În opinia magistraților, acest lucru afectează principiul securității juridice, consacrat de Constituție.

Judecătorii instanței supreme mai susțin că legea produce modificări abrupte și cumulative ale statutului magistratului, fără a prevedea o tranziție reală și rezonabilă. Ei arată că, prin cumularea normelor privind eșalonarea vârstei de pensionare, a vechimii în muncă și a eliminării perioadelor asimilate, o parte semnificativă a magistraților este afectată brusc.

Concret, ÎCCJ susține că aproximativ 45% dintre magistrații în funcție ar urma să se confrunte cu o creștere bruscă a vârstei de pensionare până la 65 de ani, iar alți 21% cu o creștere la intervalul 60–64 de ani, contrar discursului public care sugerează o tranziție graduală și predictibilă.

Magistrații mai afirmă că legea creează o discriminare evidentă între diferitele categorii de beneficiari ai pensiilor de serviciu. În sesizarea transmisă CCR, ÎCCJ arată că magistrații sunt tratați net defavorabil, deși sunt singura categorie profesională cu statut garantat constituțional.

Instanța supremă subliniază că, în cazul celorlalte categorii de pensii de serviciu, standardul minim de calcul al cuantumului este de 65% din indemnizațiile brute, în timp ce pentru magistrați se propune un procent mult inferior.

În plus, doar în cazul magistraților plafonarea pensiei este una drastică, fiind limitată la 70% din venitul net, aspect considerat nejustificat.

Magistrații mai arată că efortul bugetar necesar pentru plata pensiilor magistraților este redus în raport cu totalul cheltuielilor cu pensiile de serviciu, ceea ce face ca măsurile restrictive să fie, în opinia lor, disproporționate.

Un alt punct sensibil al sesizării îl reprezintă impactul legii asupra independenței justiției. Potrivit ÎCCJ, actul normativ încalcă standardele stabilite prin deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene, ale Curții Europene a Drepturilor Omului și ale Curții Constituționale a României.

Magistrații susțin că aceste instanțe au pronunțat decizii clare care fac ca soluția legislativă adoptată de Guvern să fie incompatibilă cu garantarea independenței justiției.

De asemenea, se arată că legea contravine unor decizii anterioare ale CCR, care au sancționat expres soluții normative similare, încălcând astfel principiul supremației Constituției și caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale.

Potrivit proiectului, vârsta de pensionare a magistraților este raportată la vârsta standard din sistemul public de pensii, fiind instituită o vârstă minimă de 49 de ani până la 31 decembrie 2026. De asemenea, se introduce condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 35 de ani, nu doar în magistratură.

Legea prevede o creștere treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați, printr-un număr limitat de etape de eșalonare, până la atingerea vârstei de 65 de ani. În paralel, condiția de vechime de 35 de ani urmează să fie introdusă etapizat.

În ceea ce privește cuantumul pensiei, acesta este stabilit la 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute lunare și a sporurilor din ultimele 60 de luni de activitate. Totodată, se introduce un plafon, astfel încât pensia netă să nu depășească 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate.

Proiectul mai restrânge posibilitatea acordării bonificației de 1% și a actualizării pensiei de serviciu, acestea urmând să se aplice doar persoanelor care au decizii de pensionare sau îndeplinesc condițiile de pensionare anterior intrării în vigoare a legii.

După anunțul Curții Constituționale privind amânarea pronunțării, premierul Ilie Bolojan și-a exprimat încrederea că proiectul va fi validat, susținând că respectă toate prevederile constituționale. Șeful Executivului a arătat că deciziile dificile nu sunt ușor de luat, dar că reforma este necesară.

Întrebat ce va face în cazul unei noi respingeri a legii de către CCR, premierul a declarat că nu ia în calcul o asemenea ipoteză, considerând că proiectul este în bună regulă din punct de vedere constituțional. El a subliniat că rămâne de văzut care va fi decizia Curții, așteptată în cursul serii de duminică.