Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a scris pe contul său de Facebook că raportul întocmit de președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, privind legea pensiilor magistraților a produs panică în rândul specialiștilor constituționali apropiați Guvernului, contrar mesajelor publice optimiste promovate de Executiv și de presa favorabilă acestuia.

Potrivit lui Neacșu, deși Simina Tănăsescu este percepută drept liderul majorității pro-guvernamentale din CCR, raportul redactat într-un timp foarte scurt nu a confirmat așteptările privind o respingere facilă a sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție. El a susținut că, deși documentul evită o poziționare explicită și insistă doar asupra aspectelor în care se poate concluziona clar lipsa unor neconstituționalități, raportul identifică totuși elemente care fac dificilă adoptarea unei soluții de respingere integrală a sesizării.

Avocatul a arătat că raportul constată în mod explicit că reglementarea propusă conduce, în fapt, la eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraților din legislație. Prin noile condiții de pensionare, pensia și-ar pierde caracterul de pensie de serviciu și s-ar transforma într-una exclusiv contributivă. În acest context, Neacșu a explicat că raportul evită să analizeze jurisprudența anterioară a CCR și dreptul Uniunii Europene, care consacră pensia de serviciu a magistraților, cu o componentă necontributivă, drept o garanție a independenței justiției.

Potrivit deciziilor constante ale Curții Constituționale, indiferent de forma de reglementare, pensia magistraților trebuie să rămână o pensie de serviciu, iar legea actuală ar elimina acest tip de pensie tocmai pentru singura categorie profesională pentru care o asemenea eliminare nu este permisă constituțional, a explicat avocatul.

În al doilea rând, Neacșu a arătat că raportul constată, deși timid, că modul de calcul al pensiei finale – respectiv 70% din venitul net sau 55% din brutul bazei de calcul – încalcă standardele naționale și europene privind protecția independenței justiției. El a invocat jurisprudența CCR, hotărâri recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și documente europene care stabilesc că pensia magistraților trebuie să aibă un cuantum cât mai apropiat de ultima remunerație primită în funcție.

Avocatul a precizat că CCR dispune de date comparative privind rata de înlocuire a pensiilor magistraților în statele membre ale UE, unde aceasta variază de la aproximativ 65% până la 100% din venitul anterior, cu o medie de 70–80% din brut. În opinia sa, aceste constatări au generat îngrijorare în cercurile guvernamentale, ceea ce l-ar fi determinat pe Ilie Bolojan să considere că o soluție favorabilă nu poate fi obținută decât printr-o impunere politică.

Neacșu a mai susținut că raportul este superficial în ansamblu, tocmai pentru a evita dificultățile juridice majore, și că se concentrează pe respingerea unor critici punctuale ale ICCJ, precum cele referitoare la neclaritatea unor termeni, eliminarea actualizării pensiilor sau presupusa discriminare față de alte categorii beneficiare de pensii de serviciu, aspecte considerate de raport ca nefiind de natură constituțională.

Totodată, avocatul a criticat faptul că raportul nu explică de ce o creștere a vârstei de pensionare cu 13 ani, eșalonată pe 13 ani, a fost considerată anterior neconstituțională, în timp ce o creștere de 17 ani, eșalonată pe 16 ani, ar fi acceptabilă, sugerând astfel o posibilă revenire implicită asupra unei jurisprudențe recente a CCR.