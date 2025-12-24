Deși numerarul rămâne legal ca mijloc de plată, schimbările legislative care vor intra în vigoare în următorii ani vor transforma plățile mari în potențiale obiective de control pentru autoritățile de supraveghere financiară.

În prezent, comercianții și persoanele care primesc plăți în numerar sunt obligați să identifice și să documenteze datele clienților atunci când valoarea tranzacției depășește anumite praguri, ceea ce înseamnă că utilizarea cash‑ului este deja atent monitorizată.

În practică, tranzacțiile importante pot atrage atenția autorităților și pot necesita justificări cu privire la proveniența banilor, iar în caz de suspiciuni pot fi declanșate investigații, amenzi sau blocarea fondurilor.

Cea mai semnificativă schimbare va fi introdusă în iulie 2027, când Uniunea Europeană va stabili un prag maxim pentru plățile în numerar de 10.000 de euro.

Începând cu această dată, tranzacțiile care depășesc această sumă vor fi interzise în mod general, cu excepția plăților între persoane private care nu acționează în scop profesional (de exemplu, vânzarea unei mașini între doi simpli cetățeni).

În rest, achizițiile de bunuri sau servicii de valoare mare vor trebui să fie efectuate prin metode de plată care pot fi urmărite, precum transferuri bancare sau plăți cu cardul.

Noile reguli prevăd și că, de la sume mai mici, statele membre vor putea impune obligația de identificare a cumpărătorilor pentru tranzacțiile în numerar, cu scopul de a se asigura că plățile legate de activități suspecte pot fi depistate şi analizate. Aceasta înseamnă că nu doar tranzacțiile foarte mari vor fi vizate, ci și cele din intervalul inferior, la decizia autorităților naționale.

Pentru cetățenii obișnuiți, aceste reguli înseamnă că achiziții care până acum se puteau face fără probleme cu bani fizici, de exemplu pentru bunuri de mare valoare, vor necesita, în viitor, opțiuni de plată digitală sau bancară, iar nepregătirea pentru această schimbare poate duce la dificultăți sau sancțiuni.

Autoritățile europene susțin că aceste măsuri vor contribui la reducerea activităților ilegale, dar acestea implică un nivel sporit de transparență și documentare pentru tranzacțiile cu numerar.

Criticii noilor reguli argumentează că restricțiile asupra plăților în numerar lovesc și în afacerile complet legale, în special în sectoare precum comerțul cu mașini rulate sau bijuterii, unde tranzacțiile cash sunt frecvente și preferate de clienți și vânzători.

Aceștia susțin că noile limite pot adăuga birocrație și stres suplimentar pentru cei care respectă legea, fără neapărat a preveni activitățile criminale.