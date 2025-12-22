Hidroelectrica le cere clienților să trimită indexul autocitit până pe 26 decembrie pentru ca factura să fie făcută după consumul real de energie. Compania explică faptul că, astfel, se evită estimările și facturile pot fi mai corecte și mai mici. Furnizorul precizează că indexul trebuie transmis pentru ca fiecare client să plătească exact cât a consumat, fără costuri în plus.

Dacă indexul nu este trimis, Hidroelectrica spune că va calcula consumul pe baza unei estimări, iar clientul poate ajunge să plătească mai mult până la verificarea reală a contorului.

Indexul poate fi comunicat doar între zilele 22 și 26 ale fiecărei luni, prin următoarele metode:

pe Portalul Client Hidroelectrica

în aplicația iHidro, disponibilă în App Store și Google Play

prin apel gratuit la 0800 800 359

Compania le mai recomandă clienților să verifice dacă indexul este transmis corect și la timp. Hidroelectrica a anunțat și pe pagina sa oficială de Facebook că indexul pentru luna decembrie poate fi trimis prin portalul online, aplicația iHidro (atât pe mobil, cât și pe desktop) sau prin apel telefonic gratuit, subliniind importanța respectării termenului-limită.

Pe lângă trimiterea corectă a indexului, facturile mai mici depind și de modul în care este folosită energia acasă. Specialiștii spun că mici schimbări zilnice pot reduce semnificativ consumul.

Mai exact, experții în energie spun că există un gest simplu care poate reduce facturile la încălzire fără să coste nimic. Este vorba despre crearea unui „scut de căldură” în fiecare zi, la ora 17:30, prin închiderea obloanelor și tragerea perdelelor în toată casa. Acest lucru păstrează căldura acumulată în timpul zilei și face radiatoarele să pornească mai puțin seara.

Un articol al Agenției Naționale pentru Noi Tehnologii, Energie și Dezvoltare Durabilă arată că multă căldură se pierde prin ferestre și uși. Când soarele apune, temperatura scade rapid, iar dacă ferestrele rămân descoperite, radiatoarele vor consuma energie inutil.

Ferestrele pot fi responsabile pentru 10-15% din pierderile de căldură, așa că obloanele, jaluzelele sau perdelele groase pot face o diferență clară la facturi.

Specialiștii avertizează însă: nu etanșa tot excesiv, căci poate apărea mucegai sau umezeală. Este bine să aerisești câteva minute pe zi pentru aer curat și sănătos. Potrivit lor, mai poți: