Noua piesă numismatică marchează împlinirea a 175 de ani de la nașterea lui Grigore Tocilescu, personalitate importantă a arheologiei românești. Emisiunea are rol comemorativ și se adresează colecționarilor și publicului interesat de patrimoniul cultural.

Aversul monedei redă imaginea Monumentului Triumfal de la Adamclisi, alături de inscripția „ROMANIA”, anul de emisiune „2025”, stema României și valoarea nominală „10 LEI”.

Reversul prezintă portretul lui Grigore Tocilescu, numele acestuia și anii de viață „1850 – 1909”, conform informațiilor transmise de BNR.

Fiecare exemplar este livrat într-o capsulă de metacrilat transparent și este însoțit de o broșură de prezentare. De asemenea, monedele beneficiază de un certificat de autenticitate redactat în limbile română, engleză și franceză.

Certificatele poartă semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central al instituției.

Tirajul maxim al emisiunii este de 5.000 de exemplare. Prețul de vânzare pentru o monedă este de 660 de lei, fără TVA, sumă care include broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Rezervarea monedelor în vederea achiziționării se poate face prin intermediul unui formular disponibil pe site-ul BNR, începând cu data de 22 decembrie 2025, ora 09:00, în limita stocului alocat rezervărilor online.

Distribuția monedelor se realizează prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Monedele comemorative dedicate lui Grigore Tocilescu au putere circulatorie pe teritoriul României. BNR precizează că, în cazul epuizării stocului destinat rezervărilor online, acestea pot fi achiziționate direct de la ghișeele sucursalelor regionale, începând cu data lansării emisiunii.