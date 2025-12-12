Potrivit informațiilor transmise de Banca Națională a României, aversul monedei prezintă o compoziție inspirată din povestea Dumbrava minunată. Pe avers apar inscripția România dispusă în arc de cerc, anul de emisiune 2025, stema României și valoarea nominală de 10 lei.

Reversul monedei redă portretul scriitorului Mihail Sadoveanu, alături de numele acestuia și anii între care a trăit, 1880–1961. Designul pune accent pe componenta culturală și literară a operei autorului, fiind realizat într-o manieră specifică emisiunilor numismatice comemorative ale BNR.

Moneda este realizată din argint, are formă rotundă, un diametru de 37 de milimetri și o greutate de 31,103 grame. Cantul este zimțat, iar finisajul este de calitate proof, specific monedelor destinate colecționarilor.

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Metal argint Valoare nominală 10 lei Titlu 999‰ Formă rotundă Diametru 37 mm Greutate 31,103 g Cant zimțat Calitate proof

Monedele sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent, pentru protecție. Fiecare piesă este însoțită de o broșură de prezentare și de un certificat de autenticitate. Documentele sunt redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se regăsesc semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Banca Națională a României a precizat că tirajul maxim al monedei din argint este de 5.000 de piese. Prețul de vânzare este de 640 de lei, exclusiv TVA. În acest preț sunt incluse broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Instituția a mai transmis că moneda are putere circulatorie pe teritoriul României, chiar dacă este destinată în principal colecționarilor și pasionaților de numismatică.

Lansarea în circuitul numismatic se face prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României. Monedele vor fi disponibile în unitățile din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Emisiunea dedicată lui Mihail Sadoveanu se înscrie în seria de monede comemorative prin care BNR marchează personalități importante ale culturii române și momente semnificative din istoria națională.