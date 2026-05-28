BNR lansează astăzi monede speciale dedicate Nadiei Comăneci, la 50 de ani de la primul 10 olimpic din istorie

Banca Națională a României lansează azi o emisiune numismatică specială dedicată împlinirii a 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii feminine la Jocurile Olimpice.

Noua emisiune comemorativă va fi pusă în circulație începând de astăzi și marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului românesc și mondial.

Potrivit BNR, emisiunea include trei monede comemorative realizate din metale diferite: aur, argint și tombac cuprat.

Moneda din aur va avea valoarea nominală de 100 de lei, cea din argint va avea valoarea nominală de 10 lei, iar moneda din tombac cuprat va avea valoarea nominală de 1 leu.

Banca Națională precizează că tirajul pentru această emisiune numismatică este limitat, ceea ce poate transforma monedele într-un obiect de colecție extrem de căutat de pasionații de numismatică și de admiratorii Nadiei Comăneci.

Prețurile anunțate de instituție sunt:

7.800 de lei pentru moneda din aur;

1.000 de lei pentru moneda din argint;

280 de lei pentru moneda din tombac cuprat.

Monedele vor putea fi cumpărate prin intermediul sucursalelor regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Lansarea emisiunii numismatice marchează jumătate de secol de la performanța istorică obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

Atunci, gimnasta română a devenit prima sportivă din istoria gimnasticii feminine care a primit nota maximă 10 într-o competiție olimpică.

Momentul a rămas unul dintre cele mai importante din istoria sportului mondial și a transformat-o pe Nadia Comăneci într-un simbol internațional al performanței și excelenței în gimnastică.

Performanța sportivei din România a avut un impact uriaș la nivel global, iar imaginea tabelului care a afișat nota 1.00, deoarece sistemul electronic nu fusese pregătit pentru nota 10, a rămas celebră în istoria Jocurilor Olimpice.

În ultimii ani, emisiunile numismatice lansate de BNR dedicate unor personalități istorice, evenimente importante sau aniversări speciale au atras interes ridicat din partea colecționarilor.

Tirajele limitate și valoarea simbolică a acestor monede le transformă frecvent în piese apreciate atât de colecționarii din România, cât și de cei din străinătate.

Prin această nouă emisiune, BNR marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului românesc și omagiază performanța care a schimbat definitiv gimnastica mondială.