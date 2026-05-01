Noua ofertă Hidroelectrica prevede un tarif fix de 0,45 lei/kWh pentru energia activă, fără includerea tarifelor de rețea și a taxelor. Compania precizează că acest preț este garantat pe întreaga perioadă contractuală, care are o durată de 12 luni.

Comparativ cu oferta din aprilie, condițiile sunt mai puțin avantajoase pentru noii clienți. În luna precedentă, consumatorii plăteau 0,40 lei/kWh în primele trei luni, iar ulterior 0,45 lei/kWh pentru restul contractului.

Astfel, în noua variantă, tariful de 0,45 lei/kWh se aplică încă de la început, fără perioada inițială cu preț redus.

Valoarea finală a facturii depinde de zona în care locuiește clientul, deoarece la prețul energiei active se adaugă tarifele de rețea și taxele specifice.

În Muntenia, Banat și Dobrogea, prețul final ajunge la aproximativ 1,11 lei/kWh. În Transilvania și Muntenia Nord, acesta urcă la 1,15 lei/kWh, iar în Oltenia este estimat la 1,13 lei/kWh.

Cel mai ridicat preț final apare în Moldova, unde consumatorii pot ajunge să plătească până la 1,19 lei/kWh.

Compania mai precizează că termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la emiterea facturii, iar contractele pot fi încheiate prin toate canalele de comunicare disponibile pentru clienți.

Hidroelectrica arată că, dacă beneficiarii devin prosumatori pe durata contractului, prețul stabilit nu se modifică.

Astfel, tariful rămâne de 0,45 lei/kWh atât pentru energia consumată din rețea, cât și pentru energia livrată în sistem. Această prevedere este importantă pentru clienții care intenționează să instaleze panouri fotovoltaice după semnarea contractului.

Oferta menține astfel aceleași condiții de preț indiferent de schimbarea statutului clientului pe parcursul celor 12 luni.

Compania a anunțat și rezultate operaționale în creștere semnificativă în primul trimestru al anului 2026. Producția totală de energie electrică a crescut cu 36% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 3,6 TWh. Acest rezultat confirmă o evoluție importantă pentru principalul producător de energie din România.

În același context, menționăm că premierul Ilie Bolojan a declarat săptămâna aceasta că sectorul energetic rămâne una dintre cele mai sensibile probleme ale economiei și că nivelul prețurilor influențează direct competitivitatea companiilor.

Premierul a explicat că, deși puterea de cumpărare este mai redusă, energia din România are în general un cost mai mare decât media Uniunii Europene, ceea ce pune presiune asupra firmelor locale.

El a atras atenția și asupra întârzierilor mari în dezvoltarea proiectelor energetice, inclusiv a unor investiții începute în urmă cu aproape zece ani.

De asemenea, a semnalat existența unor blocaje artificiale în accesul la sistemul energetic și a susținut că o parte din energia produsă, inclusiv cea generată la prânz de Hidroelectrica, nu este valorificată eficient.