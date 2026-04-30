Ilie Bolojan a explicat în podcastul „The News Man”, realizat de Radu Andrei Tudor, că Hidroelectrica rămâne una dintre cele mai importante companii din sectorul energetic, aceasta asigurând aproximativ un sfert din producția de energie a României. Potrivit acestuia, dacă firma ar realiza investițiile necesare, în special în capacități de stocare, prețul energiei ar putea scădea semnificativ.

Bolojan a susținut că modernizarea hidrocentralelor neterminate și implementarea sistemelor de stocare lângă baraje ar permite o utilizare mai eficientă a energiei produse. El a explicat că, în prezent, în intervalele cu producție ridicată, precum orele de prânz cu mult soare, energia ar fi vândută uneori la prețuri mai mici, în loc să fie stocată pentru perioadele de vârf de consum, când prețurile pot crește semnificativ.

Acesta a precizat că, în viziunea sa, instalarea unor capacități de stocare de ordinul a 1.500 MW ar putea fi realizată într-un interval de aproximativ un an și jumătate până la doi ani, însă astfel de investiții nu au fost făcute până în prezent.

Bolojan a indicat mai multe posibile motive pentru această situație, susținând că obiectivele de investiții nu ar fi fost suficient incluse în contractele de management, că lipsa investițiilor ar genera profituri ridicate pe termen scurt și implicit bonusuri pentru conducere, chiar și fără performanță structurală, și că actualul mod de funcționare ar limita oportunitățile de speculație pe piața energiei, afectând interesele unor actori economici.

El a subliniat că, indiferent de schimbările politice, este necesară o abordare orientată spre dezvoltare, prin stabilirea unor reguli clare și crearea de condiții care să permită valorificarea potențialului economic al României.

„Vă dau un exemplu ce înseamnă pierderi, fără să faci prostii. Hidroelectrica e o companie mare care, din nou, produce cam un sfert din producția României de energie. Dacă Hidroelectrica își face investițiile, vom avea o energie mai ieftină. Asta înseamnă să-și termine hidrocentralele pe care nu le mai termina sau să-și facă stocarea. Gândiți-vă că noi avem barajele care sunt pe cursul râurilor. Acolo trebuie să uzineze în permanență, adică să lucreze, pentru că râul nu poate fi oprit. Și la prânz, în orele în care este soare, practic ei produc cum ar veni în pierdere, ar trebui ca lângă fiecare baraj să-și pună o stocare, deci baterii, tot ce produc în aceste ore nu să vândă în pierdere, să stocheze, și seara când prețul este de 10 ori mai mare să vândă. Asta înseamnă profituri mai mari pentru companie și asta înseamnă prețuri mai mici pe piață. Dar n-au făcut asta. Și poți să faci 1500 de megawați de stocare într-un an jumate, doi ani de zile, maxim, dar n-au făcut nimic. De ce? Pentru că: 1. Managerilor nu li s-a pus aceste condiții în contractele de management, 2. Dacă nu fac investiții, au profituri mari. Dacă au profituri mari, își iau bonusurile, dar nu pentru că sunt performanți, pentru că apa curge de la deal la vale în România și peste tot în lume. 3. Cu cât produc mai mult și mai ieftin, rămâne un spațiu foarte mic pentru a fi speculat pe piețe și deci colateralii care sunt în asta au foarte puțin de câștigat. Aceste lucruri, am dat doar o parte din ele, au generat un deranj puternic și singura soluție, indiferent ce guvernare ar veni, pentru a trece, v-am spus, de la guvernările care doar administrează la guvernările care creează condiții pentru dezvoltare, este să mențină lumina aprinsă în toate aceste sectoare, să stabilească reguli corecte și să creeze condiții pentru ca românii să-și pună în valoare potențialul pe care îl au. Asta trebuie să o facem”, a declarat Bolojan.

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” SA a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 627 din 13 iulie 2000, ca urmare a procesului de reorganizare a Companiei Naționale de Electricitate „CONEL”.

Compania reprezintă cel mai mare producător de energie din România, cu o producție medie anuală de peste 17 TWh în condiții hidrologice normale. Aceasta este realizată prin intermediul unor sucursale amplasate strategic pe teritoriul țării. În funcție de nivelul de hidraulicitate al anului, Hidroelectrica asigură aproximativ 30% din producția totală de energie electrică la nivel național.

Pe lângă producția de energie, societatea are un rol esențial în asigurarea stabilității Sistemului Energetic Național. În ultimii zece ani, compania a furnizat, în medie, aproximativ 70% din serviciul de reglaj secundar, circa 84% din serviciul de rezervă terțiară rapidă și 100% din serviciul de asigurare a energiei reactive, fie debitate, fie absorbite din rețea, în banda secundară de reglaj a tensiunii.

Activitatea Hidroelectrica include exploatarea echipamentelor hidroenergetice și a construcțiilor hidrotehnice, precum și mentenanța acestora. De asemenea, compania desfășoară activități conexe, precum ecluzarea navelor pe fluviul Dunărea prin cele două ecluze ale Sistemului Hidroenergetic și de Navigație de la Porțile de Fier, dar și servicii de gospodărire a apelor din acumulările proprii.

Structura companiei este formată din șapte sucursale fără personalitate juridică, răspândite pe teritoriul României: Sucursala Hidrocentrale Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea și Sebeș.