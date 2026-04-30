Criza politică și scenarii legate de moțiunea de cenzură au fost dezbătute, miercuri, la podcastul lui Robert Turcescu de pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România. Invitați au fost Viorel Cataramă, Petrișor Peiu și Liviu Mihaiu.

România traversează un moment de incertitudine politică majoră, într-un context în care nevoia de un Executiv stabil este mai presantă ca niciodată. Viorel Cataramă a analizat blocajul actual, punctând că formula de guvernare agreată de principalele forțe politice se lovește de un singur impediment major.

Conform politicianului, deși președintele și partidele din fosta Coaliție susțin continuarea proiectului comun, prezența lui Ilie Bolojan în ecuație a devenit mărul discordiei.

Analiza situației actuale relevă o ruptură profundă între strategia PNL și restul spectrului politic. Viorel Cataramă subliniază că refuzul PSD de a accepta formula actuală este legat strict de numele premierului desemnat. În ciuda acestui fapt, tabăra liberală pare să mizeze pe o strategie riscantă, bazată pe un guvern fără susținere parlamentară solidă.

„România are nevoie de guvern. Președintele României și cele patru partide care formează astăzi, sau care au format până ieri, Coaliția de Guvernare, au spus că asta este formula cu care trebuie mers înainte. Cu un singur amendament și anume fără Ilie Bolojan. Fiind amendamentul PSD-ului”, este de părere liberalul. „În această situație, PNL-ul și mai ales Ilie Bolojan au răspuns cu o negație clară. Bazându-se pe capacitatea de a negocia voturi în Parlament în așa fel încât moțiunea de cenzură să nu aibă succes. Iar el să guverneze înainte cu un guvern minoritar. Asta în esență a fost discutat. Deci, un om, un singur om, pe care unii îl consideră Mesia pentru România. E dreptul lor să facă acest lucru. Contra unei coaliții de patru partide, contra unui Parlament, și dacă vreți, în război direct cu președintele României care are altă opinie, în război direct cu propriul electorat prin creșterea impozitelor și taxelor care au distrus mediul de afaceri”, a mai afirmat Viorel Cataramă.

Un aspect fără precedent în istoria post-decembristă a României este numărul masiv de semnături adunate împotriva actualului Executiv.

Viorel Cataramă observă că cifrele indică un final inevitabil pentru echipa condusă de Ilie Bolojan, calculele politice ale liberalilor fiind invalidate de realitatea din Parlament.

„Se pare că aceste calcule pe care le-au făcut cei din echipa domnului Bolojan nu se justifică. Pentru că avem o moțiune de cenzură. pentru prima dată în 36 de ani în România, semnată de mai mult de 250 de parlamentari. Nici o moțiune de cenzură până acum în ultimii 35-36 de ani nu a fost semnată de un număr de peste 250 de parlamentari. Deci este evident că acest guvern va cădea. Dacă acest guvern cade, ce urmează, că până la urmă ne interesează ce urmează pentru România”, a explicat acesta.

În viziunea invitatului, stabilitatea depinde de capacitatea partidelor de a lăsa deoparte orgoliile și de a reface majoritatea parlamentară.

Excluderea AUR rămâne o prioritate atât pentru PSD, cât și pentru șeful statului, ceea ce lasă o singură cale logică de urmat, dar care necesită o schimbare de nume la vârful Guvernului.