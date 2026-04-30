Lansat oficial în prima parte a anului 2025, Portalul de Pensii UE a fost creat pentru a interconecta bazele de date ale instituțiilor naționale, precum Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) din România și Deutsche Rentenversicherung (DRV) din Germania.

Până să apară acesta, un român trebuia să depună cererea în țara de reședință, iar instituțiile comunicau prin formulare pe suport de hârtie (celebrele formulare E 202, E 205).

În prezent, prin sistemul EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) integrat în portal, datele tale de cotizare sunt transmise instantaneu.

Avantajele sunt evidente:

Vizibilitate totală: Poți vedea în timp real câți ani de cotizare ai în fiecare stat membru.

Simulare de calcul: Portalul oferă o estimare a sumei pe care o vei primi din fiecare țară la atingerea vârstei de pensionare.

Cerere unică digitală: Depui o singură cerere online, care declanșează procesul în toate țările UE unde ai lucrat.

O temere comună a românilor din Germania este: „Dacă am lucrat doar 7 ani în Germania, pierd banii pentru că nu am stagiul minim de 15 ani?” Răspunsul este NU.

Datorită regulamentelor europene de coordonare a securității sociale, se aplică principiul totalizării.

Exemplu: Dacă ai 10 ani cotizați în România și 7 ani în Germania, ai un total de 17 ani.

Deoarece 17 ani este peste pragul minim de 15 ani cerut de România, ești eligibil pentru pensie în ambele țări.

Calculul „Pro-Rata”: România îți va plăti o pensie pentru cei 10 ani lucrați acolo, iar Germania îți va plăti pentru cei 7 ani lucrați pe teritoriul său. Nu se „pierde” nicio lună de cotizare.

Germania are reguli stricte, dar extrem de predictibile. Pentru a beneficia de o pensie germană (Regelaltersrente), trebuie să ai în general un stagiu minim de așteptare (Wartezeit) de 5 ani.

Dacă ai lucrat doar 3 ani în Germania, dar ai 12 ani în România, Germania va recunoaște cei 12 ani românești pentru a atinge pragul de 5 ani (totalizare), dar plata efectivă se va face doar pentru cele 36 de luni de contribuții germane.

Documente germane esențiale – chiar dacă sistemul este digital, este bine să ai scanate în contul tău din Portalul UE următoarele:

Versicherungsverlauf: Istoricul tău de asigurare primit de la DRV. Rentenbescheid: Decizia de pensie (când procesul este finalizat). Codul de identificare fiscală german (Steueridentifikationsnummer).

Dacă te afli în pragul pensionării, iată ce trebuie să faci:

Pasul 1: Autentificarea prin ROID sau eIDAS

Pentru a accesa Portalul Unic UE, ai nevoie de o identitate digitală sigură. Românii pot folosi sistemul ROID (Identitatea Digitală a României) sau, dacă sunt rezidenți în Germania, cardul de identitate german cu funcție electronică active.

Pasul 2: Verificarea datelor istorice

Înainte de a depune cererea, intră în secțiunea „My Records”. Verifică dacă anii lucrați în perioada 1990-2010 în România sunt raportați corect. Dacă apar lacune, poți încărca direct în portal adeverințele de grupă sau de vechime, care vor fi trimise automat către CNPP pentru validare.

Pasul 3: Depunerea cererii unice

Dacă locuiești în Germania, depui cererea la DRV. Dacă locuiești în România, la CNPP. Portalul Unic face legătura. Nu mai este necesar să mergi personal la ambele instituții.

Pasul 4: Monitorizarea „Dosarului European”

Portalul îți va arăta stadiul aprobării în fiecare țară. De regulă, Germania procesează cererile mai rapid, în timp ce România poate solicita verificări suplimentare pentru perioadele lucrate înainte de digitalizarea sistemului (înainte de 2001).

Un aspect crucial în planificarea pensiei comunitare este diferența de vârstă la care poți accesa banii.

În Germania: Vârsta de pensionare este în creștere graduală către 67 de ani. În 2026, cineva născut în 1959-1960 se poate pensiona la aproximativ 66 de ani și 4-6 luni.

În România: Vârsta standard este de 65 de ani pentru bărbați și de 62 de ani și 6 luni (vârsta de pensionare în cazul femeilor se află într-o creștere etapizată, urmând să se egalizeze cu cea a bărbaților, respectiv 65 de ani, până în ianuarie 2035).

Atenție! Poți începe să primești pensia din România la 65 de ani, dar va trebui să mai aștepți câteva luni sau un an până când vei începe să primești și partea din Germania, dacă nu ai atins vârsta legală de acolo. Portalul te va notifica automat când devii eligibil pentru fiecare segment de pensie.

În 2026, transferul pensiilor se face rapid prin sistemul bancar SEPA.

Unde plătești impozit? Conform convențiilor de evitare a dublei impuneri, în general, pensia se impozitează în țara în care ești rezident fiscal. Dacă locuiești în România, vei plăti impozit pentru ambele pensii aici, dar trebuie să declari pensia germană.

Contul bancar: Poți alege să primești ambele pensii într-un cont de Revolut, într-un cont german sau într-unul românesc. Portalul permite actualizarea instantanee a IBAN-ului pentru toate țările implicate.

Deși portalul este un pas uriaș înainte, există încă „puncte oarbe”:

Perioadele necontributive: Ai grijă ca perioadele de șomaj, concediu maternal sau serviciu militar să fie recunoscute. În Germania, acestea (Anrechnungszeiten) pot crește semnificativ valoarea punctajului. Munca „la negru”: Niciun portal nu poate recupera perioadele în care s-a lucrat fără forme legale. Dacă ai lucrat ca „Gewerbe” (PFA) în Germania și nu ai plătit contribuții la pensie voluntar, acei ani nu vor apărea în sistem. Verificarea periodică: Recomandăm românilor din diaspora să își acceseze contul din portal o dată la doi ani, chiar dacă mai au mult până la pensie, pentru a corecta erorile de date cât timp angajatorii sau arhivele sunt încă accesibile.

