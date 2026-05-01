Vineri, 1 mai 2026, cel mai mic preț pentru benzina standard în marile rețele este de 8,82 lei pe litru, față de 8,72 lei cât costa joi. Acest tarif este afișat la stațiile OMV din București, unde majorarea a fost de 10 bani.

O creștere mai mare apare la Petrom, unde benzina standard a ajuns la 8,92 lei pe litru, de la 8,72 lei, ceea ce înseamnă o scumpire de 20 de bani.

La MOL, prețul a rămas la 8,89 lei pe litru, fără modificări față de ziua precedentă. Situația este similară și la Rompetrol, unde benzina costă în continuare 8,98 lei pe litru.

SOCAR a aplicat și ea o majorare de 20 de bani, astfel că litrul de benzină a ajuns la 8,99 lei, față de 8,79 lei cât era joi. La Lukoil, prețul a rămas neschimbat, la 8,99 lei pe litru, potrivit datelor peco-online.ro.

Motorina standard continuă să fie mai scumpă, iar în București prețul minim a ajuns la 9,47 lei pe litru, față de 9,38 lei cu o zi înainte. Acest tarif este afișat la stațiile MOL, unde scumpirea a fost de 9 bani.

La Petrom, motorina a crescut de la 9,38 lei la 9,58 lei pe litru, în timp ce la Rompetrol prețul a urcat de la 9,52 lei la 9,67 lei.

Și la OMV motorina standard a ajuns la 9,67 lei pe litru, comparativ cu 9,47 lei în ziua precedentă. La SOCAR, prețul a crescut la 9,69 lei, iar Lukoil menține tariful de 9,79 lei pe litru.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, benzina standard se găsește la 8,79 lei pe litru, în creștere față de 8,72 lei cât costa anterior. La Cluj-Napoca, litrul de benzină este mai ieftin și se vinde cu 8,69 lei, același preț ca în ziua precedentă.

Și la motorină, diferențele sunt clare. În București, Timișoara, Iași și Constanța, litrul costă 9,47 lei, în timp ce la Cluj-Napoca prețul este de 9,27 lei pe litru.

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește la stația DHR din Cluj-Napoca, unde litrul costă 8,69 lei. Tot la DHR, în Gherla, se găsește și cea mai ieftină motorină, la 9,27 lei pe litru.

Oraș Benzină Motorină GPL București 8.79 9.47 4.23 Cluj Napoca 8.69 9.27 4.29 Timișoara 8.79 9.47 4.34 Iași 8.79 9.47 4.34 Constanța 8.79 9.47 4.32

Potrivit datelor publicate recent de Eurostat, prețurile combustibililor au crescut semnificativ în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește aceste scumpiri, ceea ce explică presiunea tot mai mare resimțită de șoferi la fiecare alimentare, mai ales în perioade aglomerate precum minivacanța de 1 Mai.

Scumpirile de la pompă vin în același timp cu o nouă creștere importantă a prețului petrolului la nivel internațional, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al blocării prelungite a Strâmtorii Ormuz.

Joi dimineață, în jurul orei 5:00 GMT, cotația pentru țițeiul Brent din Marea Nordului, considerat reperul global, a urcat cu 5,61% și a ajuns la 124,65 dolari pe baril. Cu doar câteva minute înainte, prețul crescuse chiar cu aproximativ 7,5%, până la 126,41 dolari pe baril.

În același timp, țițeiul West Texas Intermediate (WTI), referința pentru piața americană, înregistra o creștere de 3,11%, ajungând la 110,20 dolari pe baril.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, zonă prin care trece în mod normal aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze, a scăzut aproape de zero după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului pe 28 februarie și după blocarea căii navigabile de către Teheran.