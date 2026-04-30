Benzina și motorina, mai scumpe înainte de minivacanța de 1 Mai. În cazul benzinei standard, prețurile diferă în funcție de rețea. La Petrom, litrul costă 8,72 lei, în creștere față de începutul săptămânii, când era 8,68 lei, ceea ce înseamnă o majorare de 0,04 lei. La Socar, prețul a rămas neschimbat față de luni, la 8,79 lei/l, potrivit datelor înregistrate de Peco-Online.

Stațiile OMV au redus ușor prețul la 8,82 lei/l, de la 8,83 lei/l în ziua precedentă. În schimb, MOL a majorat prețul la 8,89 lei/l, de la 8,82 lei/l. La Rompetrol, benzina a ajuns la 8,98 lei/l, în creștere cu 0,15 lei față de ziua anterioară, iar Lukoil a urcat prețul la 8,99 lei/l, de la 8,85 lei/l. Astfel, prețul maxim al benzinei standard se apropie de pragul de 9 lei/l și este atins în unele stații Lukoil din București.

La nivelul marilor orașe, benzina standard se vinde joi, 30 aprilie 2026, cu 8,72 lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța, în timp ce în Cluj-Napoca prețul este ușor mai mic, de 8,69 lei/l.

În ceea ce privește motorina standard, prețul minim în București este de 9,38 lei/l, nivel păstrat la stațiile Petrom, în ușoară creștere față de ziua precedentă, când era 9,37 lei/l. La Rompetrol, motorina costă 9,52 lei/l, cu 0,15 lei mai mult decât anterior. MOL și OMV au crescut prețurile la 9,47 lei/l, de la 9,39 lei/l, respectiv 9,37 lei/l.

La Socar, motorina a urcat ușor la 9,52 lei/l, de la 9,49 lei/l, iar Lukoil a înregistrat cea mai mare creștere, până la 9,79 lei/l, de la 9,52 lei/l, adică un avans de 0,27 lei.

Pe orașe, motorina standard se găsește la 9,38 lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța, în timp ce în Cluj-Napoca prețul este de 9,27 lei/l.

În ceea ce privește cele mai mici prețuri din țară, cea mai ieftină benzină se găsește joi la 8,69 lei/l, la o stație DHR din Cluj-Napoca, fiind cu 0,54 lei mai mare decât minimul național din ziua precedentă. Tot la aceeași stație din Cluj-Napoca se găsește și cea mai ieftină motorină, la 9,72 lei/l, în creștere față de 8,98 lei/l cât costa anterior.

Datele recente arată că prețurile combustibililor au crescut semnificativ în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Eurostat, România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul acestor scumpiri.

Prețul petrolului a atins un nou maxim pe piețele internaționale, iar cotația pentru Brent crude a depășit pragul de 120 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. Pentru scurt timp, prețul a urcat chiar până la 122 de dolari, marcând cea mai mare valoare înregistrată din 2022 până în prezent.

Creșterea accelerată vine pe fondul tensiunilor geopolitice, după apariția unor informații potrivit cărora armata americană ar urma să prezinte planuri pentru noi lovituri în Iran. Perspectivele unei escaladări a conflictului au amplificat temerile din piețe privind o criză de aprovizionare cu petrol, conform BBC.

În acest context, lideri din industria energetică, inclusiv directorul executiv al Chevron, Mike Wirth, s-au întâlnit marți la Casa Albă cu președintele american pentru a discuta modalități de limitare a impactului conflictului asupra consumatorilor din SUA. Discuțiile au vizat teme precum producția internă de energie, evoluțiile din Venezuela, contractele futures pe petrol, gazele naturale și transportul maritim, potrivit unui oficial al administrației.

Întâlnirea a fost percepută de comercianții de petrol drept un semnal că blocajul din Strâmtoarea Ormuz ar putea continua pe termen mai lung. Reprezentanții administrației au descris reuniunea drept parte a consultărilor regulate ale președintelui cu liderii din sectorul energetic.

Aceasta vine în contextul unor informații potrivit cărora Donald Trump le-ar fi cerut consilierilor să se pregătească pentru extinderea blocadei asupra porturilor iraniene, într-un efort de a slăbi economia Teheranului.

De la începutul conflictului, prețurile petrolului au fost extrem de volatile, iar evoluția lor a fost puternic influențată de situația din Strâmtoarea Ormuz, un punct esențial pentru transportul global de energie. Închiderea de facto a acesteia, pe fondul tensiunilor, a limitat fluxurile de petrol și a generat îngrijorări majore pe piețele internaționale.

Iran a restricționat sever transportul maritim prin această rută strategică, care în mod obișnuit asigură tranzitul a aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate. Măsura a venit ca răspuns la atacurile lansate de Statele Unite ale Americii și Israel la finalul lunii februarie.

Autoritățile de la Teheran au avertizat, de asemenea, că orice navă care se apropie de strâmtoare riscă să fie vizată, ceea ce a amplificat riscurile pentru transportul maritim din regiune.

Pe măsură ce conflictul a intrat în cea de-a noua săptămână fără o soluție clară, traficul din Golful Persic și din Strâmtoarea Ormuz a fost puternic perturbat, afectând lanțurile globale de aprovizionare cu petrol, gaze naturale, îngrășăminte și alte resurse esențiale.

Înainte de izbucnirea ostilităților, aproximativ 3.000 de nave tranzitau lunar această rută, potrivit datelor Lloyd’s List Intelligence, iar petrolierele transportau zilnic în jur de 15 milioane de barili de țiței și produse derivate. Acest volum reprezintă aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol, ceea ce explică impactul major al blocajului asupra piețelor globale și asupra evoluției prețurilor.