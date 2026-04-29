Contractele pentru petrolul Brent au fost sub presiune de creștere pe tot parcursul zilei, iar cotația a urcat până la 119,71 dolari pe baril, peste precedentul maxim de 119,50 dolari înregistrat anterior.

Reuters notează că petrolul Brent se tranzacționa miercuri la aproximativ 119,37 dolari, în timp ce alte surse internaționale indicau un vârf intraday de 119,76 dolari, cel mai ridicat nivel de la începutul războiului și cel mai mare nivel din 2022.

Creșterea vine după mai multe zile consecutive de avans, pe fondul temerilor că blocajele din zona Strâmtorii Ormuz vor continua o perioadă mai lungă.

Piața petrolului reacționează puternic după informațiile potrivit cărora administrația președintelui american Donald Trump pregătește o blocadă extinsă asupra Iranului.

Traderii au interpretat întâlnirea dintre oficialii din industria energetică și Donald Trump de la Casa Albă ca pe un semnal că închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz va continua pentru o perioadă mai lungă.

Această rută este una dintre cele mai importante din lume pentru transportul petrolului și gazelor naturale lichefiate, aproximativ o cincime din aprovizionarea globală trecând prin această zonă.

Iranul a anunțat că va continua să perturbe traficul maritim prin strâmtoare ca răspuns la măsurile americane, iar riscul unor blocaje fizice de aprovizionare rămâne ridicat.

Pe fondul perturbării fluxurilor din Orientul Mijlociu, Statele Unite au devenit, pentru prima dată după al Doilea Război Mondial, exportator net de petrol brut la nivel săptămânal.

Datele publicate de Energy Information Administration arată că exporturile americane au atins un nivel record de 6,44 milioane de barili pe zi, iar stocurile de petrol au scăzut cu 6,2 milioane de barili.

Europa și Asia caută surse alternative de aprovizionare, iar petrolul american a devenit una dintre principalele variante pentru compensarea pierderilor provocate de conflict.

Analiștii avertizează că efectele nu se vor opri la nivelul pieței internaționale, ci vor ajunge direct și la consumatori, prin prețuri mai mari la carburanți.

Specialiștii spun că fiecare zi în care aprovizionarea nu revine la normal crește riscul unor scumpiri suplimentare la benzină și motorină, dar și la alte produse care depind de transport.

Lindsay James, strateg de investiții, a explicat că impactul războiului s-a văzut deja în prețurile mai mari la carburanți, iar lipsa reluării aprovizionării poate aduce noi creșteri de preț și chiar riscul unor lipsuri fizice în anumite zone, transmite BBC.

În România, aceste evoluții internaționale pot pune presiune suplimentară asupra prețurilor din benzinării, mai ales în contextul în care carburanții au început deja să se scumpească din nou în ultimele zile.