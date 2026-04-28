Comisia Europeană a avertizat luni, 27 aprilie 2026, că, dacă negocierile dintre SUA și Iran nu reușesc și Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată și după luna iunie, Uniunea Europeană (UE) ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane.

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a declarat pentru postul de televiziune Skai că, dacă războiul continuă și nu se găsește o soluție, după luna iunie ar putea apărea probleme cu aprovizionarea de kerosen.

El a explicat că, în acest moment, aeroporturile europene nu duc lipsă de combustibil, dar situația s-ar putea complica dacă conflictul continuă și Strâmtoarea Ormuz — pe unde trece cam 20% din petrolul mondial — nu se redeschide până în iunie.

Oficialul european a spus că ar putea apărea anulări de zboruri în perioada următoare, iar unele se întâmplă deja. Totuși, în prezent, cauza nu este lipsa de combustibil, ci faptul că prețul kerosenului a crescut mult. Tzitzikostas a subliniat că aceasta este o problemă serioasă, deoarece aproximativ 40% din costurile de operare ale unui avion sunt legate de combustibil.

El precizat că, dacă după iunie se observă că aprovizionarea cu combustibil începe să scadă, Uniunea Europeană ar putea folosi din rezervele de urgență, dar într-un mod care să nu creeze alte probleme.

„Dacă războiul continuă şi nu se găseşte o soluţie, după luna iunie ar putea începe să apară probleme de aprovizionare cu kerosen (combustibilul pentru avioane). Ne confruntăm în prezent cu o problemă serioasă legată de creşterea preţului combustibilului pentru aviaţie”, a declarat Tzitzikostas.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE), prin directorul său Fatih Birol, a avertizat recent că Europa ar putea rămâne fără suficient kerosen în aproximativ șase săptămâni, din cauza problemelor din lanțul global de aprovizionare cu energie.

Acesta a explicat că, dacă traficul prin Strâmtoarea Ormuz nu va fi reluat, există riscul ca în Europa să apară în curând primele anulări de zboruri, din lipsa combustibilului pentru avioane. În opinia sa, rezervele actuale de combustibil de aviație ar ajunge pentru cel mult șase săptămâni.

Directorul AIE a descris situația drept cea mai gravă criză energetică de până acum. El a precizat că blocarea Strâmtorii Ormuz, pe unde tranzitează o parte semnificativă din petrolul mondial, a apărut pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, început la finalul lunii februarie.

Birol a avertizat că, dacă această criză va continua, efectele economice vor deveni din ce în ce mai serioase. Economia globală ar putea avea de suferit, ritmul de creștere ar urma să încetinească, iar inflația și prețurile la energie și carburanți ar continua să crească.

El consideră că primele efecte vor fi resimțite în special în țările din Asia care depind puternic de energia din Orientul Mijlociu, precum Japonia, Coreea de Sud, India, China, Pakistan și Bangladesh, urmând ca impactul să se extindă ulterior și în Europa și pe continentele americane.

„Europa mai are poate vreo 6 săptămâni de combustibil pentru avioane. Acum, ne aflăm într-o situație disperată, iar acest lucru va avea implicații majore pentru economia globală. Cu cât durează mai mult, cu atât va fi mai rău pentru creșterea economică și inflația din întreaga lume. Linia întâi o reprezintă țările asiatice care se bazează pe energia din Orientul Mijlociu, precum Japonia, Coreea, India, China, Pakistanul și Bangladeshul. Apoi va ajunge în Europa și în Americi”, a punctat Birol.

Directorul general al TAROM, Bogdan Costaș, a avertizat recent că scumpirea carburantului ar putea duce în perioada următoare la creșterea prețurilor biletelor de avion. Acesta a explicat că trebuie făcută diferența între situația din România și cea din Europa.

La nivel european există îngrijorări legate de aprovizionarea cu combustibil pentru aviație, mai ales din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu și a dependenței de importuri. În schimb, la aeroportul Otopeni și în cazul TAROM, furnizorii au confirmat că nu există o criză, stocurile sunt suficiente, iar alimentarea aeronavelor continuă normal, fără riscul unei lipse de carburant.

Costaș a precizat că și Comisia Europeană a transmis că, în acest moment, nu există o penurie de combustibil de aviație în Uniunea Europeană, deși rămân posibile riscuri pe viitor. El a subliniat că problema principală este legată de preț, nu de disponibilitate, deoarece costul petrolului și al kerosenului este stabilit pe piețele internaționale și depinde de contextul geopolitic global.

Directorul general al TAROM a reamintit că, începând cu 1 martie, prețul kerosenului a crescut cu aproximativ 77%. Companiile aeriene au reușit pentru o perioadă scurtă să absoarbă aceste costuri, însă dacă scumpirea va continua, ea se va reflecta în prețul biletelor plătite de pasageri. El estimează că, în medie, tarifele ar putea crește cu până la aproximativ 20% în această vară.