Acordarea de tratament balnear prin sistemul public este reglementată printr-un set de criterii cumulative, care stabilesc fără echivoc cine poate beneficia de aceste servicii.

Pot solicita bilete de tratament balnear persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, cele asigurate în cadrul aceluiași sistem, precum și beneficiarii unor acte normative speciale care prevăd acest drept.

Pe lângă statutul administrativ, solicitantul trebuie să dovedească existența unei afecțiuni medicale care necesită tratament balnear, în conformitate cu reglementările legale. Această condiție are caracter obligatoriu și este verificată pe baza documentelor medicale.

Totodată, eligibilitatea este condiționată de domiciliul sau reședința pe teritoriul României, criteriu fără de care cererea nu poate fi luată în considerare.

Mecanismul de alocare a biletelor de tratament balnear este dependent de bugetul asigurărilor sociale de stat și de numărul de locuri aprobat anual prin hotărâre a Guvernului.

Repartizarea se realizează în funcție de ordinea de ierarhizare a cererilor, stabilită pe baza unor criterii specifice, aplicate unitar la nivel național. Alocarea este structurată pe serii, stațiuni și unități de cazare, iar eventualele suplimentări de bilete primite prin redistribuire de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) sunt acordate în aceleași condiții, în limita disponibilității.

Un procent de 3% din totalul biletelor repartizate lunar este reținut la nivelul caselor teritoriale de pensii. Aceste locuri sunt destinate soluționării unor cazuri excepționale, inclusiv situații medicale grave sau cazuri sociale deosebite, care necesită acces urgent la tratament balnear.

În ceea ce privește distribuirea generală, după alocarea biletelor gratuite și a celor rezervate pentru situații speciale, restul locurilor sunt repartizate diferențiat: minimum 80% sunt destinate pensionarilor, iar maximum 20% pot fi atribuite persoanelor asigurate.

Un criteriu distinct îl reprezintă modul de distribuire a biletelor de tratament balnear acordate gratuit, care se realizează proporțional cu numărul total al persoanelor îndreptățite prin legi speciale.

Aceste bilete sunt împărțite pe serii, în funcție de ponderea fiecărei categorii de beneficiari, cu respectarea strictă a cadrului legal în vigoare. Mecanismul urmărește asigurarea unui echilibru între diferitele categorii protejate de legislație.

După această etapă, biletele rămase sunt integrate în sistemul general de repartizare, fiind distribuite conform criteriilor standard aplicabile tuturor solicitanților eligibili.

Procedura de acordare a biletelor de tratament balnear include restricții clare privind frecvența accesului și modul de utilizare.

Biletele sunt acordate individual, iar fiecare beneficiar poate primi un singur bilet de tratament balnear într-un an calendaristic. În situația în care biletul repartizat nu este ridicat, solicitantul mai poate obține un alt bilet doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau, la cerere, pentru o altă serie, în limita locurilor disponibile.

Pentru aplicarea criteriilor legate de accesul anterior la tratament balnear, anul calendaristic este împărțit în două intervale distincte: sezon, cuprins între 15 mai și 31 august, și extrasezon, corespunzător celorlalte perioade ale anului.

Această delimitare influențează modul de analiză a cererilor, în special în ceea ce privește prioritatea acordată solicitanților care nu au beneficiat recent de tratament balnear.

Legislația în vigoare definește explicit categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear fără plata contribuției.

Din această categorie fac parte pensionarii de invaliditate incluși în programe individuale de recuperare întocmite de medicii experți ai asigurărilor sociale.

Sunt eligibile, de asemenea, persoanele persecutate politic, deportate sau constituite în prizonieri, precum și cele care au calitatea de luptători în rezistența anticomunistă, în baza actelor normative aplicabile.

Lista beneficiarilor include și persoanele persecutate din motive etnice în perioadele istorice prevăzute de lege, veteranii de război, invalizii și văduvele de război, precum și beneficiarii sistemului I.O.V.R.

Totodată, au dreptul la tratament balnear gratuit persoanele cu handicap, cele care urmează programe de recuperare în urma accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, precum și salariații care au lucrat în medii radioactive, în condițiile stabilite prin hotărâri de Guvern.

Tabel sinteză – criterii oficiale pentru tratament balnear:

Element cheie Reglementare aplicabilă Beneficiari eligibili Pensionari, asigurați, beneficiari ai legilor speciale Condiție medicală Obligatorie – afecțiune justificată medical Domiciliu România Număr bilete Limitat, stabilit prin hotărâre de Guvern Ierarhizare cereri Pe baza criteriilor specifice și ordinii de prioritate Repartizare pe categorii Min. 80% pensionari, max. 20% asigurați Rezervă pentru urgențe 3% din totalul lunar Bilete gratuite Distribuire proporțională pe categorii Frecvență acordare 1 bilet/an/persoană Sezon vs extrasezon 15 mai–31 august / restul anului Situații speciale Redistribuire bilete nevalorificate

