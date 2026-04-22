Pensionarii se confruntă, încă de la debutul sezonului 2026, cu o ofertă redusă de bilete de tratament, în condițiile unei cereri ridicate venite din întreaga țară. Prima serie a fost deja distribuită în teritoriu, însă intervalul scurt până la plecare pune presiune pe beneficiari.

Casa Județeană de Pensii Olt a primit un număr total de 33 de bilete, care au fost puse în vânzare începând de marți, 21 aprilie 2026. Beneficiarii interesați trebuie să se mobilizeze rapid, deoarece prezentarea în stațiuni este programată în intervalul 27-29 aprilie.

Repartizarea biletelor acoperă mai multe stațiuni balneare cunoscute. Astfel, 12 bilete au fost alocate pentru stațiunea Bala, 8 pentru Olănești, 6 pentru Amara, 4 pentru Buziaș și 3 pentru Pucioasa. Distribuirea se face direct, la sediul instituției, pentru persoanele care au depus anterior cereri.

Instituția a subliniat că accesul la aceste bilete se realizează în funcție de solicitările deja înregistrate.

„Aceste bilete se vor distribui prin solicitare directă a persoanelor care au cereri depuse și se prezintă la sediul instituției noastre”, a mai anunțat CJP Olt.

Pensionarii care doresc să beneficieze de tratament balnear trebuie să respecte aceleași criterii stabilite în anii anteriori, însă vor suporta costuri mai ridicate. Durata standard a unui sejur a rămas de 16 zile, dintre care 12 zile includ proceduri de tratament.

Interesul pentru aceste bilete a fost ridicat încă din primele zile ale anului. La nivelul județului Olt, aproximativ 1.550 de cereri au fost depuse până în prezent, atât de pensionari, cât și de asigurați în sistemul public.

Categoria beneficiarilor este extinsă și include, pe lângă pensionari, asigurați ai sistemului public de pensii, persoane care beneficiază de legi speciale, dar și soții sau soțiile acestora, dacă nu sunt asigurați. De asemenea, pot accesa bilete și persoanele asigurate pentru accidente de muncă și boli profesionale.

O condiție esențială pentru acordarea biletelor este prezentarea unei afecțiuni medicale care necesită tratament balnear, documentată corespunzător.

Din punct de vedere financiar, contribuția pensionarilor este stabilită la 50% din cuantumul total brut al pensiei, fără a depăși valoarea integrală a biletului. În 2026, costul total variază între 3.480 lei și 3.688 lei, în funcție de unitatea de cazare, încadrată la două sau trei stele.

Pentru asigurați, regula este similară: aceștia plătesc 50% din valoarea biletului dacă veniturile lor sunt sub salariul mediu brut, stabilit la 9.192 lei. În caz contrar, costul este suportat integral.

Comparativ, în 2025, prețurile au fost mai reduse, variind între 3.156 lei și 3.348 lei, ceea ce indică o creștere semnificativă pentru anul în curs.

Pensionarii vor avea la dispoziție mai multe serii de plecare pe parcursul anului 2026, stabilite deja de autorități. Calendarul începe cu seria din 27 aprilie și continuă până în decembrie, acoperind 15 etape distincte.

Casa Județeană de Pensii Alba a publicat deja programul complet, care include plecări regulate, la intervale de aproximativ două săptămâni. Prima serie este gestionată manual, la ghișeu, din cauza timpului scurt disponibil pentru repartizare.

„Casa Județeană de Pensii Alba informează beneficiarii că au fost stabilite seriile pentru acordarea biletelor de tratament balnear în anul 2026.

Seriile de plecare:

Seria 1 – 27.04.2026

Seria 2 – 13.05.2026

Seria 3 – 29.05.2026

Seria 4 – 14.06.2026

Seria 5 – 30.06.2026

Seria 6 – 16.07.2026

Seria 7 – 01.08.2026

Seria 8 – 17.08.2026

Seria 9 – 02.09.2026

Seria 10 – 18.09.2026

Seria 11 – 04.10.2026

Seria 12 – 20.10.2026

Seria 13 – 05.11.2026

Seria 14 – 21.11.2026

Seria 15 – 05.12.2026”, scriu cei de la Casa Județeană de Pensii Alba.

În această etapă, biletele sunt disponibile exclusiv în unitățile administrate de TBRCM S.A., urmând ca, după finalizarea procedurilor de achiziție, să fie incluse și structuri private. Autoritățile estimează că aceste opțiuni vor deveni disponibile cel mai probabil în sezonul estival.

„Biletele care se alocă în această etapă sunt pentru unitățile TBRCM :

BUZIAS H.SILVANA***/TBRCM SA/BUZIAS

BUZIAS H.SILVANA**/TBRCM SA/BUZIAS

COVASNA H.DACIA**/TBRCM SA/COVASNA

OLANESTI H.LIVADIA***/TBRCM SA/OLANESTI

MONEASA H.CODRU MOMA***/TBRCM SA/MONEASA

1 MAI H.CERES***/TBRCM SA/1 MAI

GEOAGIU H.CERES***/TBRCM SA/GEOAGIU

GEOAGIU H.CERES**/TBRCM SA/GEOAGIU”, mai informează aceștia.

La nivel național, pentru anul 2026 au fost aprobate 114.000 de bilete de tratament, care vor fi distribuite conform criteriilor stabilite anual. Primele serii sunt, în mod tradițional, mai restrânse ca număr, urmând ca oferta să fie extinsă în lunile următoare.

Tabel sinteză – Informații esențiale pentru pensionari: