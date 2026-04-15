Ministerul Finanțelor confirmă, prin avizul acordat, susținerea unei politici publice orientate către sănătatea populației, în contextul aprobării biletelor de tratament balnear pentru anul 2026. Proiectul de Hotărâre a Guvernului stabilește cadrul financiar și administrativ pentru acordarea acestor beneficii prin sistemul gestionat de Casa Națională de Pensii Publice.

Documentația a fost transmisă instituției la finalul lunii martie și a parcurs etapele standard de analiză tehnico-economică și bugetară. Potrivit procedurilor, avizarea s-a realizat doar după completarea tuturor informațiilor solicitate de specialiștii din cadrul Ministerului Finanțelor, inclusiv cele transmise la începutul lunii aprilie 2026.

„Ministerul Finanțelor susține toate măsurile care au un impact direct asupra sănătății și calității vieții cetățenilor. Am acordat avizul necesar acestui proiect și ne menținem angajamentul de a sprijini implementarea lui în condiții de responsabilitate și transparență. Tratamentul balnear nu este doar o formă de sprijin social, ci o investiție în sănătatea oamenilor și în capacitatea lor de a rămâne activi. În același timp, contribuim la susținerea unui sector economic important pentru România”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Prin această poziționare oficială, instituția subliniază atât dimensiunea socială a măsurii, cât și impactul economic asupra industriei balneare, un sector dependent de fluxul constant de beneficiari din sistemul public.

Ministerul Finanțelor a validat, în cadrul proiectului, parametrii concreți ai programului pentru 2026, inclusiv bugetul și numărul estimat de beneficiari. Astfel, suma totală alocată se ridică la 410.000 mii lei, fiind prevăzută în bugetul asigurărilor sociale de stat, la capitolul dedicat ajutoarelor sociale în natură.

Programul permite acordarea a până la 50.896 de bilete de tratament balnear, distribuite în maximum 16 serii, în unitățile aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice. Acestea reprezintă baza principală de tratament pentru beneficiarii sistemului public, în condiții standardizate și reglementate.

Totodată, proiectul introduce posibilitatea suplimentării numărului de bilete prin contracte subsecvente cu alte unități de profil, în limita fondurilor aprobate. Această flexibilitate permite adaptarea programului la cererea reală și la capacitatea de cazare existentă în sistemul balnear național.

Un alt element esențial îl reprezintă acordarea gratuită a unui procent de până la 15% din totalul biletelor pentru categoriile de persoane beneficiare ale legislației cu caracter reparatoriu. Măsura are rolul de a asigura accesul echitabil la tratament pentru grupurile vulnerabile sau cu drepturi speciale recunoscute prin lege.

Beneficiarii direcți sunt pensionarii și asigurații din sistemul public, iar efectele programului vizează atât îmbunătățirea stării de sănătate, cât și reducerea presiunii asupra sistemului medical prin prevenție și recuperare.

Ministerul Finanțelor evidențiază că procesul de avizare a fost realizat în condiții de rigoare procedurală, dar și cu celeritate, pentru a evita întârzieri care ar fi putut afecta implementarea programului. Instituția subliniază că ritmul de aprobare nu depinde exclusiv de momentul transmiterii documentației, ci în mod direct de calitatea și completitudinea acesteia.

Element Detalii pentru anul 2026 Buget total 410.000 mii lei, din bugetul asigurărilor sociale de stat – „Asigurări și asistență socială – Ajutoare sociale în natură” Număr bilete Până la 50.896 bilete de tratament balnear Serii de tratament Maximum 16 serii Unități de tratament Unități aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice Suplimentare bilete Posibilă, prin contracte subsecvente cu alte unități, în limita fondurilor aprobate Bilete gratuite Maximum 15% din total, pentru beneficiarii legilor cu caracter reparatoriu

În cazul acestui proiect, avizul a fost acordat după ce toate completările solicitate au fost furnizate de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Ultima rundă de clarificări a avut loc la începutul lunii aprilie 2026, ceea ce a permis finalizarea analizei în termen util.

Ministerul Finanțelor își reafirmă, în acest context, angajamentul pentru susținerea politicilor publice orientate către protecția socială și accesul la servicii esențiale. Instituția insistă asupra importanței colaborării interinstituționale eficiente, ca element central în adoptarea rapidă a măsurilor cu impact direct asupra cetățenilor.

Prin avizarea acestui proiect, autoritățile creează premisele pentru continuarea programului de tratament balnear într-un cadru stabil și predictibil, atât pentru beneficiari, cât și pentru operatorii economici din domeniu.