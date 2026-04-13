Bursele elevilor aferente lunii aprilie 2026 vor fi virate pe data de 20 aprilie, conform metodologiei de acordare valabile pentru anul școlar 2025–2026. În această lună, elevii vor primi sumele integrale, iar plățile vor fi efectuate după perioada sărbătorilor pascale, mai exact în jurul datei de 20 aprilie.

Pentru bursele de merit și cele tehnologice, cuantumul acordat este de 450 de lei, respectiv 300 de lei, întrucât în luna martie nu a existat vacanță, iar calculul sumelor se realizează în funcție de numărul efectiv de zile de cursuri din luna precedentă. În schimb, bursa socială rămâne fixă, la valoarea de 300 de lei pe lună, indiferent de vacanțe sau zilele libere legale.

De menționat este faptul că, în acest an, salariile cadrelor didactice au fost achitate mai devreme, pe 8 aprilie, deși în mod obișnuit plata se face în data de 14 a lunii. Această modificare nu influențează însă calendarul burselor elevilor, care rămâne stabilit conform procedurilor în vigoare.

Pentru anul școlar 2025–2026, cuantumurile minime ale burselor sunt stabilite prin lege astfel: bursa de merit este de 450 de lei pe lună, bursele sociale și cele tehnologice sunt de câte 300 de lei lunar, iar sprijinul acordat mamelor minore este de 700 de lei pe lună.

În luna aprilie, statul român a decis accelerarea plății principalelor beneficii sociale, astfel încât alocațiile, indemnizațiile pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție și pensiile să fie virate înaintea Sărbătorilor Pascale. Măsura are ca scop asigurarea continuității sprijinului financiar pentru milioane de beneficiari și evitarea eventualelor întârzieri generate de perioada sărbătorilor legale.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că, în intervalul 6–10 aprilie, sunt efectuate plățile aferente drepturilor sociale corespunzătoare lunii martie 2026. Procesul de plată a fost organizat astfel încât toți beneficiarii să își primească sumele la timp, indiferent de modalitatea de încasare aleasă. Pentru persoanele care primesc banii în cont bancar, alimentarea a fost programată pentru data de 8 aprilie 2026, în timp ce plățile prin mandat poștal sunt distribuite etapizat, astfel încât toate sumele să ajungă la beneficiari până cel târziu pe 9 aprilie 2026. Distribuirea fondurilor este realizată în colaborare cu Compania Națională Poșta Română, responsabilă de livrarea fizică a sumelor către cei care au optat pentru această metodă.

Valoarea totală a plăților depășește 1,9 miliarde de lei și vizează peste 3,8 milioane de beneficiari din România. Din această sumă, peste 1,2 miliarde de lei sunt destinate celor peste 3,5 milioane de copii care primesc alocația de stat, aproximativ 608 milioane de lei sunt alocate părinților care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului, iar circa 58 de milioane de lei reprezintă stimulentul de inserție pentru mai mult de 72.000 de persoane. Aceste sume constituie un sprijin financiar lunar important pentru familiile cu copii și pentru părinții activi pe piața muncii.

În contextul Sărbătorilor Pascale, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a decis aplicarea unor măsuri speciale privind plata anticipată a pensiilor și a indemnizațiilor sociale. Astfel, pensiile virate în conturile bancare sunt plătite începând cu data de 8 aprilie 2026, iar cele distribuite prin intermediul poștei vor ajunge la beneficiari până cel târziu pe 9 aprilie 2026. Autoritățile au precizat că fondurile necesare au fost asigurate integral, iar taloanele de pensii au fost deja transmise către oficiile poștale pentru a permite distribuirea acestora în timp util.

Tot în această perioadă, au fost anunțate și noi măsuri de sprijin social. Guvernul României a aprobat „Pachetul de solidaritate”, un program inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, destinat categoriilor vulnerabile. Acesta vizează în special pensionarii cu venituri reduse, familiile cu copii și persoanele aflate în risc de sărăcie.

Sprijinul financiar prevăzut în cadrul acestui program va fi acordat în două tranșe, prima urmând să fie distribuită în luna mai 2026.