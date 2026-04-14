Ministrul Finanțelor, după ce România a câștigat procesul în scandalul „Casa Radio”, a evidențiat că această decizie reprezintă un moment important pentru protejarea intereselor financiare ale statului. Hotărârea Tribunalului de arbitraj de la Washington închide un litigiu complex, generat de un contract vechi și contestat, care ar fi putut produce pierderi semnificative pentru bugetul public.

În acest context, autoritățile române au fost nevoite să gestioneze un risc financiar considerabil, cauzat de obligațiile asumate în trecut. Procesul a vizat proiectul imobiliar „Casa Radio” din București, unul dintre cele mai controversate proiecte de dezvoltare urbană din ultimele decenii. Prin decizia favorabilă, România a evitat plata unor despăgubiri consistente către investitorul israelian.

„România a câștigat un arbitraj internațional cu o miză de peste 300 de milioane de euro. O corecție importantă a unor erori din trecut, care pune interesele statului şi ale cetățenilor pe primul loc”, a declarat ministrul Finanțelor, subliniind caracterul strategic al rezultatului obținut.

Oficialul a explicat că litigiul a fost analizat în cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID), instituție recunoscută la nivel global pentru soluționarea disputelor între state și investitori. Decizia favorabilă confirmă validitatea argumentelor prezentate de partea română.

Ministrul Finanțelor, după ce România a câștigat procesul în scandalul „Casa Radio”, a insistat asupra dimensiunii financiare a acestui caz, evidențiind că statul român ar fi putut suporta costuri uriașe dacă verdictul ar fi fost nefavorabil. Potrivit acestuia, miza financiară a depășit 300 de milioane de euro, iar în anumite scenarii alternative, suma ar fi putut include și dobânzi semnificative, precum și costuri suplimentare de arbitraj.

„Pe scurt, România risca să piardă sute de milioane de euro din cauza unui aranjament contractual vechi, iar prin modul în care ne-am apărat am reușit să evităm această pierdere”, a explicat ministrul, detaliind contextul juridic și financiar al dosarului.

Acesta a subliniat că Ministerul Finanțelor a avut un rol esențial în coordonarea apărării, în special în ceea ce privește evaluarea impactului economic asupra bugetului de stat. Argumentele prezentate au demonstrat consecințele directe ale unei eventuale condamnări, contribuind decisiv la rezultatul favorabil.

„Este un rezultat important care înseamnă, în concret, protejarea banilor publici. Ministerul Finanțelor a avut un rol major în acest proces, prin coordonarea componentei financiare și prin susținerea argumentelor care au arătat impactul real asupra bugetului de stat”, a afirmat oficialul.

În același timp, ministrul a atras atenția asupra faptului că același investitor este implicat într-un alt litigiu internațional, aflat pe rol la London Court of International Arbitration, legat de proiectul Dâmbovița Center din București. În acest dosar, România urmărește recuperarea unor prejudicii considerabile, estimate la sute de milioane de euro.