România marchează un succes juridic de proporții pe scena internațională, după ce Tribunalul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) de la Washington a dat câștig de cauză statului român în litigiul cu dezvoltatorul imobiliar Plaza Centers privind „Casa Radio”.

Compania israeliană solicitase despăgubiri colosale, în valoare de 385 de milioane de euro, invocând eșecul proiectului imobiliar „Casa Radio” (Dâmbovița Center) din București. Decizia, adoptată cu majoritate, pune capăt uneia dintre cele mai costisitoare amenințări financiare la adresa bugetului public din ultimii ani.

Conform comunicatului oficial emis de Plaza Centers luni, 13 aprilie 2026, tribunalul arbitral a respins pretențiile formulate împotriva României, bazându-și hotărârea pe constatări legate de conduita proprie a companiei și pe anumite acorduri istorice care au fost menționate în dezvăluirile publice ale dezvoltatorului între anii 2016 și 2020.

Deși statul român a scăpat de plata despăgubirilor, instanța a dispus ca fiecare parte implicată să își suporte propriile costuri aferente procesului de arbitraj. Reprezentanții Plaza Centers au precizat că analizează în prezent raționamentul din spatele acestei decizii și evaluează toate opțiunile legale rămase pentru viitor.

Istoria acestui conflict a început în anul 2004, sub guvernarea Năstase, când a fost lansat un parteneriat public-privat ambițios pentru transformarea vechii clădiri Casa Radio în „Dâmbovița Center”.

Planurile erau monumentale: un complex care trebuia să includă trei zgârie-nori de până la 34 de etaje, un centru comercial de mari dimensiuni, un hotel de cinci stele, o roată panoramică și spații destinate autorităților locale.

Structura de acționariat a proiectului era dominată de Plaza Centers (75%), alături de Compania Națională de Investiții (15%) și investitori turci.

Statul român a concesionat terenul și clădirea pe o perioadă de 49 de ani, însă șantierul nu a depășit niciodată stadiul de ruină abandonată, în ciuda faptului că investitorul susținea că a investit deja aproximativ 85 de milioane de euro.

Deși hotărârea de la Washington reduce riscurile financiare imediate pentru România, bătălia juridică este departe de a se fi încheiat definitiv. În paralel cu procesul finalizat la ICSID, există un alt litigiu deosebit de important care se desfășoară la Curtea de Arbitraj Internațional de la Londra (LCIA).

În acest caz, rolurile sunt inversate: România este cea care solicită rezilierea oficială a contractului și plata unor despăgubiri de către investitor, din cauza nerespectării obligațiilor asumate. Prima înfățișare în acest proces este programată abia pentru luna mai a anului 2027.

În tot acest timp, soarta clădirii Casa Radio rămâne sub semnul întrebării. De-a lungul anilor, Plaza Centers a încercat să își vândă participația către grupul AFI Europe, însă tranzacția a fost blocată în repetate rânduri de neîndeplinirea unor condiții esențiale, precum acordul Guvernului sau clarificarea duratei concesiunii.

Deși un nou acord de prelungire a negocierilor cu AFI a fost semnat până la finalul anului 2026, viitorul acestui „gigant de beton” din centrul Capitalei depinde acum în mod critic de rezultatul procesului de la Londra și de capacitatea autorităților de a debloca juridic acest teren strategic.

