România contestă o notă de plată de 85 de milioane de euro. Miza este dosarul RAFO Onești

Disputa internațională privind RAFO Onești intră într-o nouă etapă juridică, după ce România a fost obligată prin arbitraj internațional să plătească aproape 85 de milioane de euro despăgubiri și cheltuieli de arbitraj, la care se adaugă dobânzi. Ministerul Finanțelor încearcă să împiedice executarea hotărârii în alte state și caută avocați care să reprezinte interesele statului în Austria. În paralel, autoritățile continuă procedura de contestare a deciziei arbitrale pronunțate la Washington.

Dosarul legat de RAFO Onești continuă să producă efecte financiare și juridice importante pentru statul român, iar Ministerul Finanțelor încearcă să limiteze posibilitatea recuperării sumelor stabilite prin arbitrajul internațional.

Potrivit informațiilor de la Profit.ro, instituția intenționează să contracteze servicii juridice specializate pentru deschiderea unei acțiuni în instanțele austriece. Obiectivul urmărit este împiedicarea oricărui demers prin care fostul investitor ar putea solicita recunoașterea sau executarea hotărârii arbitrale pe teritoriul Austriei.

Documentele consultate de sursa citată arată că autoritățile urmăresc obținerea unei măsuri de tip „anti-enforcement injunction”, prin care compania austriacă Petrochemical Holding GmbH să fie obligată să renunțe la orice acțiune destinată recuperării sumelor acordate prin arbitraj.

Pentru această procedură, Ministerul Finanțelor estimează că va avea nevoie de o echipă formată din maximum cinci avocați. Cel puțin unul dintre aceștia trebuie să dețină drept de reprezentare în fața tuturor instanțelor din Austria.

Litigiul internațional a fost inițiat în anul 2019 de Petrochemical Holding GmbH, compania care a controlat în trecut rafinăria RAFO Onești și care era deținută de omul de afaceri rus Iakov Goldovski.

La finalul anului trecut, tribunalul arbitral al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID), cu sediul la Washington, a concluzionat că România a încălcat prevederi ale Tratatului Cartei Energiei.

Arbitrii au apreciat că măsurile adoptate de Agenția Națională de Administrare Fiscală la sfârșitul anului 2015 și începutul anului 2016 au afectat dreptul investitorului la un tratament corect și echitabil, garantat de tratatul internațional.

„Tribunalul arbitral s-a pronunțat în dosarul nr. ARB/19/21 și a decis că România a încălcat Tratatul Cartei Energiei”, au transmis atunci reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Deși compania reclamantă a solicitat inițial despăgubiri care depășeau 837 de milioane de euro, tribunalul arbitral a acordat o sumă semnificativ mai redusă.

Valoarea despăgubirilor și a costurilor arbitrale stabilite prin decizie se ridică la aproximativ 85 de milioane de euro. La această sumă se adaugă dobânzile calculate până la momentul efectuării plății.

După pronunțarea hotărârii, autoritățile române au declanșat procedura de anulare a deciziei arbitrale. În cadrul acestui demers a avut loc recent și o audiere, procedura fiind în continuare în desfășurare.

În cadrul arbitrajului, compania reclamantă a susținut că mai multe măsuri adoptate de autoritățile române au afectat proiectele de modernizare pregătite pentru rafinărie.

Potrivit argumentelor prezentate de investitor, aceste acțiuni ar fi determinat retragerea unor parteneri implicați în planurile de dezvoltare ale companiei și ar fi compromis perspectivele de relansare a activității.

De asemenea, Petrochemical Holding GmbH a susținut că statul român nu și-ar fi respectat angajamentele referitoare la susținerea unei finanțări necesare pentru implementarea proiectului de modernizare a RAFO.

Rafinăria RAFO Onești și-a încetat activitatea în anul 2008. Ulterior, societatea a intrat în faliment în 2016, la solicitarea ANAF, după o perioadă îndelungată marcată de dificultăți financiare și litigii.