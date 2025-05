Potrivit invitatului, RAFO a fost înainte de 1989 una dintre cele mai mari rafinării din Europa de Est.

La momentul respectiv, inclusiv denumirea echipamentelor, pozițiile din teren și procesele tehnologice erau identice, dar au avut în timp evoluții diferite. Petromidia a evoluat frumos, ajungând acum la 5 milioane de tone de țiței procesate pe an. Acum, noi rescriem povestea RAFO”, a precizat Doru Avramescu.

Doru Avramescu este din Ploiești și a absolvit studii superioare în domeniul în care activează în prezent: petrol și gaze.

Apoi, am lucrat pentru OMV ca expat în Turcia, pe poziția de director operațional pentru terminalele petroliere. Ulterior, m-am întors în țară și am făcut pasul către Roserv”, a povestit invitatul.

„Îmi place ceea ce fac și mă regăsesc în activitatea pe care o desfășor. Asta a pornit din copilăria mea în Ploiești, un oraș preponderent industrial, cu tradiție foarte mare în petrol și gaze. Am început imediat după terminarea facultății să activez ca inginer stagiar în rafinăria Petrobrazi, unde am acumulat o experiență de peste 18 ani, ocupând diferite poziții.

RAFO se află acum într-un întreg proces de reinventare. De-a lungul anilor, rafinăria a trecut prin diferite stiluri de management, ajungând chiar și la oprirea activității și faliment. În cadrul discuției, invitatul a povestit despre provocările prin care a trecut alături de compania pe care o reprezintă în scopul punerii pe picioare a acestei perle a perioadei ceaușiste.

Probabil, dacă nu reușeam să achiziționăm activele de la RAFO, acum rafinăria nu ar mai fi existat. Am preluat platforma industrială și primul lucru pe care l-am făcut a fost să consolidăm poziția societății. Am plecat de la zero”, spune invitatul.

„Este dificil, iar procesul de reinventare continuă. Am început în 2020 prin preluarea activelor acestei societăți și a unui grup de 20-30 de angajați. În momentul respectiv la licitație, în afară de RoServ, a fost și o altă companie din Ungaria, care avea activitate preponderent în zona de la dezafectări și valorificare fier vechi.

Odată achiziționată platforma RAFO, a fost realizat un amplu proces de evaluare.

Am plecat de la contracte individuale de muncă, fișe de post, regulament de organizare și funcționare, regulament de ordine interioară, contract colectiv de muncă, proceduri și instrucțiuni, astfel încât să putem să refacem certificările ISO pe care RAFO le-a avut în trecut. Am angajat persoane noi”, spune Doru Avramescu.

Liderul companiei a precizat că, la momentul preluării, RAFO se ocupa doar de prelucrarea țițeiului, nu și de extragere sau distribuție. Un astfel de business care nu este integrat este greu de susținut pe piața concurențială din România, unde marii jucători au lanțuri integrate și propriile rețele.

Având în vedere rezultatele evaluării, compania Roserv Green Energy a luat decizia de a transforma platforma RAFO și de a o aduce la gloria de altă dată.

Am reușit să facem o strategie pe termen scurt pe termen mediu și pe termen lung. Avem proiecte în diverse faze, unele dintre ele mai avansate, altele încă în stare incipientă, dar s-au făcut pași importanți”, spune CEO-ul companiei.

„Am ajuns la concluzia că trebuie să transformăm o rafinărie tradițională de țiței într-un producător de energie verde și biocombustibil. Procesul de dezvoltare este continuu, nu am ajuns încă la final.

Un proiect de acest gen este foarte complex. Reprezentantul companiei a explicat ce înseamnă transformarea unui mare producător din vremea comunistă într-un pol al energiei verzi. Acesta a adăugat faptul că RAFO a venit la pachet cu o infrastructură valoroasă.

Doar infrastructura asta, dacă ai lua-o de la zero, te costă cam jumătate din investiția totală. Pe baza acestei infrastructuri, am gândit proiecte care pot veni și pot genera această transformare a rafinăriei tradiționale în producător de energie verde”, a precizat invitatul.

Pentru finalizarea tuturor proiectelor propuse, de la parc fotovoltaic, producție de hidrogen verde, de motorină verde, de bioetanol și până la biobitum, va mai fi necesar un interval de timp de 7-10 ani.

Până în momentul de față, majoritatea investițiilor s-au axat pe realizarea de studii și evaluări. De asemenea, au fost puse în funcțiune anumite instalații, în scopul de a genera o sursă de venit.

„În strategia noastră de proiecte pe termen scurt, întâi am regândit zona logistică. Am refăcut complet calea ferată, rampele de încărcare-descărcare, o parte din rezervoare. Astfel încât, am început în ianuarie 2021 să funcționăm ca terminal de produse petroliere.

Există în momentul de față o instalație de a bitum care se află în perioada de teste și care va furniza bitum pentru partea de infrastructură din România și nu numai. Testele se termină luna aceasta. Avem și o stație de polimerizare metanol, reușim să facem un polimer care la -99 nu îngheață, căutat mai ales în perioada rece”, explică invitatul.