Călin Cozma a trecut de la jurnalism la muzică, cu 300 de concerte la activ, iar în final a ajuns la business. Acesta are în prezent două companii ce activează în sectorul agricol. Invitatul podcastului a povestit că a ales să desfășoare agricultură ecologică pe 1.300 de hectare. Aceste culturi generează o producție mai mică, dar prețul de vânzare este unul bun, la profituri fiind adăugată și subvenția ecologică.

Cele mai profitabile culturi

Potrivit antreprenorului, una dintre cele mai profitabile culturi este soia, dar ai nevoie ca vremea să țină cu tine. Hectarul de soia ar genera în jur de 2.100 de euro, sumă la care se adaugă și subvenția ecologică de 280 de euro per hectar.

„Seceta ne aduce probleme, fără apă nu prea poți să faci agricultură, indiferent dacă este ecologic sau nu. Noi cu sistemele de irigații stăm mai prost. Eu am achiziționat un sistem de irigații, dar acoperă undeva la vreo 200 de hectare. Pot să folosesc sistemul doar când sunt pe malul Arieșului.

Când sunt la deal, nu am sursă de apă, degeaba aș avea sisteme. Dacă avem ploaie, am recoltat într-un an și patru tone de soia. Media este undeva la trei tone jumătate. Prețul se învârte în jurul a 650-700 de euro pe tonă pentru agricultura ecologică. În cazul celei convenționale, prețul este la jumătate, în jur de 380 de euro pe tonă”, a spus antreprenorul.

Costuri de producție

Potrivit datelor, înființarea unei culturi de soia te costă în jur de 2.500 -3.000 de lei pe hectar, adică 600 de euro. Acest lucru înseamnă că se ajunge la un profit de 1.800 de euro per hectar.

„Cifrele acestea sunt într-un an normal. Într-un an prost te poți alege cu nimic la finalul zilei. Anul trecut am avut media de 0,7 tone. Dar, am avut zone unde nici nu am mai stat să recoltez, am băgat direct coasa. La mazăre, de exemplu, este 350 de euro tona și acolo am produs sub o tonă și costurile de producție sunt undeva tot la 3.000 de lei”, a spus Călin Cozma.

Antreprenorul a explicat că o cultură sigură este cea de grâu spelta, care vine la pachet și cu o cerere mare din Germania.

„Este un grâu mai puțin sensibil, se cultivă toamna. Astfel, riscurile de secetă sunt mai mici pentru că recoltarea este în luna iulie. Cele mai secetoase luni sunt iulie și august, atunci sunt afectate cel mai mult culturile. Produci în jur de cinci tone pe hectar la un preț de 290 de euro pe tonă. Cultura aceasta te costă pe tine mai puțin, nu ai nevoie de oameni care să scoată buruiana și te costă 2.000 de lei să plantezi”, a explicat specialistul.

Seceta și impactul asupra agriculturii

În ultimii 30 de ani, seceta a fost un subiect care s-a aflat pe buzele tuturor. Potrivit antreprenorului, există anumite proiecte pe care statul le-ar putea implementa pentru a rezolva aceste probleme.

„Noi, românii, am avut niște sisteme de irigații funcționale pe vremea lui Ceaușescu care au fost lăsate în paragină. Unele au fost furate, altele uitate și așa mai departe. Noi ar trebui să vedem unde putem să resuscităm aceste sisteme de irigații și să o facem cu prioritate. Ar trebui să încercăm să mai dezvoltăm și altele.

Apa va fi din ce în ce mai puțină. Pe drumurile din Ardeal existau copaci mulți. După Revoluție au fost tăiați, o mare greșeală. Erau o perdea și pentru iarna cu zăpezi mari și pentru răcorire pe timp de caniculă.

Eu când eram mic, nu-mi dădeam seama că asfaltul se topește, dar acum se vede cu ochiul liber. S-au făcut niște greșeli pentru că nu a fost o gândire structurată. Noi am ieșit din colectivizare și am zis gata… suntem proprietari. Dar, ca să lucrezi pământul ai nevoie de tehnologie.

Nu poți cu un hectar sau două să îți acoperi costurile unor tractoare de 400.000 de euro. Deci, trebuie să te întorci la o formă de asociere. Acest lucru în mintea românilor a fost greu de realizat. De abia acum începem să ne asociem, să dăm terenuri în arendă și așa mai departe”, a explicat Călin Cozma.

Intervenția statului

Antreprenorul a explicat că agricultura se confruntă cu o mare problemă din cauza celor trei ani de secetă și a situației din Ucraina. „S-a dat un OUG prin care fermierii au putut să-și amâne ratele, datoriilor către furnizori, până la 1 august. Ea trebuia să meargă mână în mână cu așa numitul credit al fermierului, care venea cu garantare 100% de către Fondul de Garantare și cu o dobândă de 1,95 % cu ROBOR subvenționat de stat.

Toată lumea și-a amânat la ratele în speranța că își va lua acest credit al fermierului ca să-și refinanțeze costurile. Creditul fermierului nu mai este valabil, a fost până la 31 decembrie. Nu mai știm ce să facem. O să ajungem la 1 august și este posibil ca 40% dintre fermieri să intre în faliment din cauza faptului că nu vor putea să-și plătească ratele pe care le-au amânat anul trecut”, a explicat Cozma.

Antreprenorul a explicat că a abordat această problemă prin schimbarea structurii culturilor. „Încerc cât mai multe culturi de toamnă. Am încercat să-mi asigur parcelele unde pun soia, să le pot iriga. Anul acesta cred că vor aplica sistemul de irigații pe 200 de hectare. Încerc să mă finanțez prin alte metode. Sperăm să fie un an bun și să nu fie secetă. Agricultura este foarte profitabilă, dar nu este predictibilă. Într-un an ai 5 milioane de euro profit, în alți trei ani ieși pe minus cu un milion de euro.

Tu pui 700 de euro pe hectar, eu care am 2.500 de hectare, ajung să pun în fiecare an 1.700.000 de euro în fiecare primăvară și nu știu ce scot în toamnă. Din cei patru ani în agricultură, primul a fost bun, trei au fost mai slabi. Pe o companie, cea care cultivă ecologic, am avut 12 milioane de lei cifra de afaceri în primul an și al doilea an s-a dus în 4 milioane de lei. Anul trecut am avut o cifră de afaceri de 6 milioane de lei. Cealaltă companie tot în jur de 5 milioane”, a precizat antreprenorul.

Planuri de viitor

Călin Cozma a precizat că în acest an afacerile sale în agricultură stagnează deoarece se pregătește pentru planuri de viitor mai ample.

„Este un an important pentru noi. Vrem să avem rezultate mai bune ca să mergem înainte. Am niște proiecte pe fonduri europene pentru dezvoltarea fermei de vaci. Vrem să mai facem încă un grajd, să intrăm cu niște roboți, să dublăm numărul de vaci de lapte. Este un proiect pe cinci ani.

Pregătim și o parte de procesare a laptelui, nu cu multe produse, vrem o linie de mozzarella. Acest produs este important în HoReCa. Sunt optimist, vorba fermierului: la anul va fi mai bine”, a precizat antreprenorul.