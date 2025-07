Afacerea prezentată în cadrul podcastului este unică. Vorbim de o unitate de cazare de cinci stele, cu facilități excepționale pentru turiști, care se află în mijlocul naturii. La Hotel Peștera, turiștii se pot bucura de multe facilități, de la camere moderne și luxoase la restaurante, baruri, centru de wellness şi spa, cu piscină interioară şi exterioară, saune, un patinoar şi stații de încărcare pentru maşini electrice.

Hotel Peștera este primul hotel de cinci stele aflat în zona muntoasă a României, la 1.600 de metri mai exact, dar și prima unitate de cazare de acest fel din județul Dâmbovița. În ultimii ani, hotelul a trecut printr-un proces de dezvoltare. Unul dintre oamenii care au contribuit la imaginea de astăzi a Hotel Peștera este Oana Voicu, managerul locației.

Oana Voicu face parte din echipa hotelului din 2013. „În ultimul meu an de masterat, am decis să-mi caut un job și am mers la bursa locurilor de muncă pentru prima dată. Acolo am găsit Hotel Peștera și mi s-a părut cel mai interesant job afișat pe panouri. Am aplicat și m-am îndrăgostit de la prima vizită. Pe drum spre hotel, în zona Dichiu, cel mai înalt punct, am văzut cum se formează acea perdea de nori. Am pus șoferul să oprească mașina, pentru că eu trebuia să fac poze. Peisajul era ceva spectaculos. Chiar și în ziua de astăzi mă mai opresc să fac câteva poze. Hotelul este la Peștera Padina, care este stațiune de interes național”, a explicat managerul.

Invitata a povestit faptul că a avut parte de un drum ascendent în carieră. Pornind de la postul de recepționeră, a ajuns acum să conducă echipa și să ducă hotelul pe noile culmi ale succesului. „Eu am aplicat pentru postul de recepționer. Am trecut de la recepționer la Front Office Manager. După 6 luni de vizitat Bucureștiul pentru brevetul de turism, făceam naveta Târgoviște-București cu microbuzul, am ajuns și la postul de manager. Dar totul a meritat”, a precizat aceasta.

Hotel Peștera este o locație cu o istorie bogată de mai bine de 100 de ani. „Totul a început în 1923 cu Casa Peștera. Nepotul lui Spiru Haret, Mihai Haret, a pus bazele Casei Peștera în 1923. Era o casă din lemn. Ce era inedit este că aveau chiar și o cameră pentru developat fotografii. În 1940, clădirea a ars. Ulterior, a început noul capitol: Cabana Peștera, care de data asta avea și ziduri, structuri pe care încă le mai avem și astăzi.

În continuare, parte din Hotelul Peștera este și cabana Peștera. O folosim pe post de restaurant, sală de conferințe, o aranjam noi așa cum aveam nevoie. Dar ar fi interesant să facem și un muzeu pentru că avem atât de multă istorie și atât de multe reviste și cărți, colecții. Suntem mari colecționari de tot ce înseamnă istoria din zona noastră și avem o colecție impresionantă. Cabana Peștera s-a transformat în 1978 în actualul Hotel Peștera, care a fost cumpărat de Grupul Industrial Alca în 2003, care este și actualul proprietar. Și tot de atunci, practic, se investește încontinuu”, spune managerul.

Hotel Peștera a trecut prin multe transformări în ultimii ani. Invitata a povestit că, în anii săi de experiență, hotelul a trecut de la trei stele la condiții de cinci stele. „La momentul la care am intrat eu în echipă, Hotel Peștera avea trei stele. În 2015, am reclasificat hotelul la patru stele. Era foarte frumos și atunci, aveam în jur de 50 de camere. Dar, am continuat procesul de evoluție”, a precizat aceasta.

Managerul a povestit că în luna decembrie a anului trecut a fost lansată o nouă aripă a hotelului. Construcția a avut loc în timp record, fiind gata în trei ani de zile. „Am dezvoltat un corp nou de cinci stele, Hotel Peștera Wellness & Spa, cu 63 de camere. În total, cu camere de patru stele, am ajuns acum la 95 de camere”, spune aceasta.

Localizarea hotelului este unică deoarece nu există prea multe unități de cazare de cinci stele care să își desfășoare activitatea pe vârf de munte. „Decizia de a construi noul hotel de cinci stele a venit destul de rapid. Noi am ascultat oamenii. Oaspeții își doreau servicii mai bune care să se ridice la standardele hotelurilor din Elveția sau Austria. De ce să nu existe o astfel de locație și la noi? ”, a precizat Oana Voicu.

La nivel de tarife, media de preț a unei camere duble este în jur de 200 de euro pe noapte, cu mic dejun inclus, minibar în cameră și acces la toată zona de wellness & spa. Oana Voicu conduce în prezent o echipă formată din 75 de angajați. Din acest total, jumătate dintre lucrători provin din Asia. De asemenea, există angajați care lucrează la Hotelul Peștera de peste 22 de ani.

