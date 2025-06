În cadrul podcastului „HAI Live” de luni, 23 iunie 2025, de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Robert Turcescu și Adrian Severin au discutat despre „juveții” Guvernului Bolojan: Oana Ţoiu – ministrul Afacerilor Externe și Ionuţ Moşteanu – viceprim-ministru și ministrul Apărării Naţionale, amândoi membrii Uniunii Salvați România (USR).

Robert Turcescu crede că tinerețea ar fi singurul atuu al lui Țoiu. Adrian Severin, însă, crede că nimeni nu a luat în calcul vârsta ei.

Adrian Severin a criticat dur numirea Oanei Țoiu în fruntea Ministerului Afacerilor Externe, susținând că aceasta ar fi fost aleasă doar pentru a „ține locul” unui ministru real, fără a exista vreun criteriu de competență.

Severin a afirmat că propunerea ar fi „în regulă” doar în sensul în care „formează o unitate între aparență și conținut”, ironizând lipsa de substanță a acestei decizii. În opinia sa, Țoiu nu ar avea nicio legătură cu acest post, nu doar din cauza lipsei de experiență, ci și din cauza unei lipse de calificare evidente.

El a mai declarat că, observând modul în care aceasta se exprimă, are impresia că ar exista și alte „lipsuri” care o caracterizează, sugerând că alegerea ar fi fost făcută tocmai pentru a reflecta un „vid de politică externă”, completat de un „vid de ministru”.

Nu e vorba doar de lipsa de experiență, este vorba despre lipsa de calificare. După cum am văzut-o exprimându-se… cred că mai sunt și alte „lipsuri” de care dispune. În aceste condiții, făcându-se, probabil, „o sumă a lipsurilor”, s-a spus „Este absolut perfectă! Ăsta e omul care ne trebuie!” La un vid de politică externă, un vid de ministru de politică externă!”

Adrian Severin : – Aici, eu cred că nimeni nu s-a gândit la vârstă. S-a gândit că noi avem o problemă: din punct de vedere simbolic trebuie să avem în Guvern un ministru de Externe, dar cum să ai un ministru de Externe într-o țară care nu are politică externă?

Robert Turcescu se miră cum a ajuns Moșteanu ministrul Apărării. Vorbim de un om care a abandonat Politehnica și apoi s-a înscris la „fabrica de diplome” BioTerra, unde, dacă plăteai taxa anuală, după aceea îți luai și diploma de absolvire a unei universități.

Adrian Severin nu înțelege cum USR, un partid politic „neomarxist, anti-național și anti-democratic”, conduce ministerele care trebuie să facă o politică eminamente națională. „Nu există ministere care să sintetizeze interesul național mai mult decât Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării”, a punctat el.

Robert Turcescu: – Ce e greșit cu noi? Cu ce am păcătuit de am greșit în astfel de situații? Mă uitam la Moșteanu…, dar să devii tu ministrul Apărării din România și în contexte din astea complicate… Moșteanu a făcut 2/3 de Politehnică, a abandonat și apoi s-a băgat la „fabrica de diplome” BioTerra, unde, dacă plăteai taxa anuală, după aceea îți luai și diploma de absolvire a unei universități. Cum am ajuns aici, domnu’ Severin?

Adrian Severin: – Am făcut greșeli. Poate n-a fost nicio greșeală mare, dar a fost un șir de greșeli mici făcute de mai mulți și asta ne-a dus aicea. La un moment dat, dimensiunea erorilor a crescut, deci, am început cu erori mici, apoi au devenit tot mai mari, după aceea, viteza de succesiune a erorilor s-a mărit cu timpul… Dumneavoastră ați pomenit două nume de miniștri care sunt reprezentanți ai USR-ului. Doi miniștri care ocupă locurile cele mai legate de interesul național. Nu există ministere care să sintetizeze interesul național mai mult decât Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării. Aceste două ministere sunt date pe mâna partidului anti-național! Să-l întrebăm pe domnul Bolojan ce are în cap când face asemenea alegeri.

Robert Turcescu: – Poate nu este o întâmplare. Poate este un plan din dorința de a transforma România într-un „deșert”.

Adrian Severin: – USR e un partid neomarxist, anti-național și anti-democratic și el primește pe mână exact ministerele care trebuie să facă o politică eminamente națională! Cu toții acceptă să dea Apărarea pe mâinile unui partid anti-național.