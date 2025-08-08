Economistul Cristian Păun spune că în al doilea pachet de măsuri fiscale vor fi și creșteri de taxe pe proprietăți. În opinia sa, ar fi bine să facem diferența între impozitele pentru locuințele în care trăim sau cele cumpărate pentru a fi închiriate, și cele pentru casele de vacanță.

Păun a explicat că motivul invocat pentru aceste creșteri este că, în România, impozitele pe proprietăți sunt încă foarte mici. Din acest motiv, spune el, ar fi normal să existe o diferență clară între taxele pentru locuințele folosite permanent și cele de vacanță, mai ales că și alte țări fac această distincție.

„Filosofia care stă în spatele acestor majorări sau, mă rog, argumentul pe care l-am văzut în spațiul public este acela că aceste impozite pe proprietate în România sunt în continuare mici și foarte mici. Sigur cred că ar trebui să facem o distincție între impozitele pe proprietate, acolo unde tu locuiești sau chiar ai făcut o investiție pentru închiriere, versus impozitele aferente caselor de vacanță. Poate că n-ar strica să avem o astfel de diferențiere, pentru că este o diferență și multe țări fac o diferență între cele două tipuri de, să spunem, locuințe”, a explicat economistul în cadrul unei intervenții TV la Digi24.

Economistul a spus că impozitele din România încep să se apropie de cele din țările din Uniunea Europeană, unde salariile sunt mult mai mari.

El a explicat că impozitele pe proprietate vor crește, din păcate, destul de mult. A mai spus că aceste majorări vin peste alte taxe locale care au tot apărut în ultimii ani. A dat ca exemplu impozitul pentru locul de parcare – în Sectorul 4, de exemplu, se ajunge chiar la 600 de lei pe an doar pentru a avea un loc de parcare rezervat. La asta se mai adaugă și impozitul pe locuință, astfel că s-ar putea ajunge la sume totale de 500-600 de euro pe an.

Păun a atras atenția că aceste sume sunt destul de mari pentru nivelul veniturilor din România și comparabile cu ce se plătește în alte țări din UE, unde oamenii câștigă de două-trei ori mai mult.

„Dar, da, cresc impozitele pe proprietate. Din păcate, aceste impozite pe proprietate mărite semnificativ vin pe fondul măririi altor impozite locale, care s-au tot inclus și introdus în viața noastră de zi cu zi. Dau exemplu impozitul pe locul de parcare. De exemplu, în Sectorul 4, plătești aproape 600, chiar peste uneori, de lei pe an ca să ai un loc de parcare stabil. Vă dați seama că la ăsta se va mai adăuga și impozitul pe proprietate. Încet, încet ajungem către 500-600 euro pe an, o sumă destul de importantă, chiar comparabilă cu cea din țările Uniunii Europene, unde veniturile sunt de două, trei ori mai mari.”

Cristian Păun a spus că, dacă tot cresc taxele, ar trebui să existe și mai multă atenție la modul în care statul cheltuie banii. A explicat că oamenii înțeleg că statul încearcă să echilibreze bugetul mai ales prin taxe, dar problema este ce face cu banii colectați. Dacă taxele cresc, dar banii ajung tot în salarii pentru consilieri sau în funcții create doar pentru prieteni ai sistemului, atunci nu putem vorbi nici despre reformă, nici despre modernizare.

El a mai zis că, odată cu aceste măsuri fiscale, ar fi normal să vedem controale serioase legate de cheltuirea banului public, instituții care își fac treaba și care se asigură că toți contribuabilii sunt tratați la fel. În opinia sa, este important ca oamenii să simtă că primesc ceva în schimbul taxelor tot mai mari.