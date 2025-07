Dragoș Anastasiu, vicepremier și om de afaceri cunoscut, a fost implicat într-un dosar de corupție în calitate de martor denunțător. Ancheta a vizat faptele comise de Angela Burlacu, funcționară ANAF, care a fost condamnată definitiv pentru luare de mită și trafic de influență. Procurorii DNA au stabilit că Anastasiu și Cristian Băciucu, reprezentanți ai companiei Touring Eurolines, au avut rolul de martori denunțători, ceea ce a dus la clasarea cauzei față de aceștia. Într-un mesaj public, Anastasiu a respins orice acuzație legată de posibile avantaje juridice sau condamnări.

Dragoș Anastasiu a avut calitatea de martor denunțător în dosarul penal care a vizat faptele de corupție comise de funcționara ANAF Angela Burlacu. Potrivit DNA, procurorii au dispus clasarea față de acesta în baza art. 315 alin. 1 lit. b din Codul de Procedură Penală, raportat la art. 16 lit. d.

În urma unei solicitări adresate de G4Media, Direcția Națională Anticorupție a confirmat că măsura clasării a fost justificată de statutul său de martor denunțător. Alături de un alt reprezentant al firmei Touring Eurolines SA, Anastasiu a sprijinit ancheta penală prin declarații relevante.

DNA nu a oferit informații detaliate despre conținutul acestor declarații sau alte aspecte ale colaborării sale cu autoritățile. În răspunsul oficial, s-a precizat exclusiv calitatea procesuală și temeiul legal al soluției dispuse în ceea ce îl privește.

Clarificarea survine pe fondul interesului public crescut în legătură cu implicarea unor oficiali guvernamentali în cauze penale. În acest caz, DNA a subliniat că nu a existat nicio acțiune penală împotriva lui Dragoș Anastasiu.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a transmis vineri un mesaj public în care a reafirmat că nu a avut calitatea de denunțător, ci de martor. El a subliniat că nu a existat niciun demers penal împotriva sa și că nu a beneficiat de tratament preferențial în fața legii. De asemenea, a menționat că nu a fost niciodată condamnat penal.

„În dosar am fost martor, nu denunţător. Nu a existat nicio acţiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate şi alte societăţi comerciale care au fost în aceeaşi situaţie. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală”, a transmis Dragoș Anastasiu pe Facebook.