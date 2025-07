În urma apariției în spațiul public a unor informații care îl leagă de un dosar de corupție ce implică mai mulți funcționari ANAF, Dragoș Anastasiu a oferit o serie de precizări menite să lămurească natura implicării sale și să atragă atenția asupra unei practici abuzive din trecut.

Dragoș Anastasiu a subliniat că în acel dosar a avut calitatea de martor, nu de denunțător sau inculpat. Nu a fost declanșată nicio acțiune penală împotriva sa, nu a beneficiat de vreun avantaj juridic, iar situația sa a fost similară cu cea a altor companii vizate în contextul anchetei.

El a descris un cadru general familiar multor antreprenori români din urmă cu 15-17 ani: presiuni din partea unor angajați ai statului, care sugerau încheierea unor contracte de consultanță cu firme „recomandate”, sub pretextul remedierii unor presupuse nereguli descoperite în urma controalelor fiscale. Potrivit lui Dragoș Anastasiu, aceste metode aveau adesea caracterul unui șantaj mascat.

”Pe scurt: În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate și alte societăți comerciale care au fost în aceeași situație. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală.

Context: Unul cunoscut, din păcate, de prea mulți antreprenori, mai ales în vremurile acelea de acum 15-17 ani. Unii funcționari ai statului român care presau și chiar șantajau firmele, “recomandând” soluții de tip contract de consultanță cu o firmă pusă pe tavă de funcționar pentru a corecta așa-zisele nereguli descoperite în urma controalelor”, spune acesta pe Facebook.