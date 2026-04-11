Procesarea bagajelor în aeroporturi implică o infrastructură extinsă, sisteme automatizate și intervenții umane. În perioadele de vârf, cum sunt sărbătorile sau vacanțele, presiunea asupra acestor sisteme crește considerabil.

Problemele nu apar neapărat din vina pasagerului sau a companiei aeriene, ci sunt, de cele mai multe ori, rezultatul unui cumul de factori logistici, tehnici și umani.

Există mai multe cauze frecvente care duc la astfel de situații:

Conexiuni prea scurte între zboruri

În cazul zborurilor cu escală, transferul bagajelor depinde de timpul disponibil între curse. Dacă primul zbor are întârziere, bagajul poate să nu mai fie încărcat la timp în avionul următor.

Probleme tehnice în aeroport

Bagajele sunt transportate prin sisteme automate, iar defecțiunile pot duce la întârzieri sau direcționări greșite.

Etichete pierdute sau deteriorate

Una dintre cele mai frecvente situații este desprinderea etichetei cu cod de bare, ceea ce face dificilă identificarea bagajului.

Erori umane

În anumite etape, bagajele sunt manipulate manual, iar greșelile pot duce la încărcarea lor pe alte zboruri sau la rămânerea în aeroport.

Toți acești factori sunt considerați situații obișnuite în aviație, în special în contextul unui sistem global complex.

Există câteva măsuri simple care pot reduce riscul pierderii bagajului:

etichetarea clară, atât la exterior, cât și în interior

prezentarea din timp la check-in

evitarea conexiunilor foarte scurte

verificarea etichetei la predarea bagajului

păstrarea obiectelor esențiale în bagajul de mână

folosirea unor semne distinctive (panglici, huse speciale)

Dacă bagajul nu apare pe bandă sau este deteriorat, trebuie să acționezi imediat:

Prezentarea la biroul Lost & Found al companiei aeriene Completarea unui raport PIR (Property Irregularity Report) Păstrarea tuturor documentelor (bilet, etichetă, chitanțe) Depunerea unei reclamații oficiale către compania aeriană

Bagajul este considerat întârziat dacă nu ajunge odată cu pasagerul. Companiile îl caută, de regulă, până la 21 de zile. Dacă nu este găsit, este declarat pierdut.

În cele mai multe cazuri, bagajele întârziate sunt livrate în 24–48 de ore, fără costuri pentru pasager.

Drepturile pasagerilor sunt reglementate la nivel internațional prin Convenția de la Montreal.

Aceasta prevede:

rambursarea cheltuielilor de primă necesitate pentru bagaje întârziate

despăgubiri pentru bagaje pierdute sau deteriorate

o limită maximă de aproximativ 1.900 de euro per pasager

Termenele sunt stricte:

7 zile pentru bagaje deteriorate

21 de zile pentru bagaje întârziate

După această perioadă, bagajul este considerat pierdut definitiv.

Majoritatea companiilor aplică reguli similare.

La TAROM, pasagerii trebuie să completeze raportul PIR și pot trimite ulterior reclamația online. Bagajele întârziate sunt, de regulă, livrate în 24–48 de ore, iar despăgubirile pot ajunge până la aproximativ 1.900 de euro.

Ryanair, Wizz Air și Turkish Airlines aplică proceduri similare: raportarea imediată, completarea PIR și solicitarea despăgubirilor online.

Pentru zborurile operate de companii din Uniunea Europeană, Regulamentul (CE) 261/2004 permite recuperarea cheltuielilor de necesitate în cazul întârzierii bagajelor.

În ceea ce privește pierderea sau deteriorarea, se aplică Convenția de la Montreal, care stabilește cadrul legal pentru despăgubiri.

Deși pierderea bagajelor este o situație neplăcută, aceasta este relativ rară în raport cu volumul mare de trafic aerian. În același timp, cunoașterea drepturilor și respectarea unor reguli simple pot face diferența între un incident minor și o experiență complicată.

Pasagerii care acționează rapid și păstrează documentele necesare au șanse mari să își recupereze bagajul sau să obțină despăgubirile cuvenite.