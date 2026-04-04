Cum poți economisi combustibil zi de zi? Economisirea combustibilului și a banilor merge mână în mână, iar șoferii inteligenți știu să profite de acest lucru prin aplicarea unor tehnici simple, dar eficiente. Aceste metode nu sunt complicate și pot fi integrate ușor în călătoriile zilnice, fără a necesita modificări radicale ale rutinei obișnuite, chiar și atunci când urmărești maximizarea eficienței consumului de combustibil.

Întreținerea regulată a mașinii reprezintă un mod adesea subestimat de a economisi combustibil. Un vehicul care funcționează corect nu irosește nicio picătură de benzină din cauza unor probleme simple. Un exemplu comun este utilizarea uleiului de motor nepotrivit, care poate fi evitat verificând manualul mașinii.

În plus, există câțiva pași simpli pe care îi poți face singur, fără a merge la service, consumând doar câteva minute la fiecare oprire pentru alimentare.

Verificarea presiunii în anvelope este un alt aspect esențial. Înainte de a alimenta, asigură-te că anvelopele sunt reci, iar după alimentare, verifică presiunea acestora. Menținerea unei presiuni ideale nu doar că sporește siguranța, dar poate transforma orice set de anvelope în unele economice.

De obicei, presiunea optimă poate fi cu 0,3–0,5 bari mai mare decât cea indicată pe autocolantul din cadrul ușii șoferului, fără a depăși însă presiunea maximă recomandată pentru o mașină complet încărcată, potrivit celor de la Barum.

Consumatorii suplimentari, cum ar fi aerul condiționat sau pilotul automat, pot crește semnificativ consumul de combustibil dacă sunt folosiți necorespunzător. În mod similar, încărcăturile inutile cresc rezistența la aer și greutatea totală, reducând eficiența.

Închiderea geamurilor și folosirea aerului condiționat doar când este necesar, precum și îndepărtarea suporturilor sau a cutiilor de transport neutilizate, pot economisi până la 0,4–0,5 litri de combustibil la 100 km.

Pentru economii suplimentare, poți dezactiva consumatorii inutili: deschide geamurile în locul aerului condiționat la viteze mici, îmbracă-te adecvat în sezonul rece pentru a reduce încălzirea mașinii, dezactivează pilotul automat pe drumuri sinuoase sau în urcare/coborâre și oprește motorul atunci când aștepți la semafoare mai mult de 30 de secunde.

Deși pilotul automat menține o viteză constantă, acesta nu poate reacționa la fel de rapid în situațiile de trafic variabil, ducând la un consum mai mare de combustibil.

Un alt aspect important este condusul anticipativ și menținerea unei viteze constante cât mai mult timp posibil. Accelerațiile și frânările frecvente cresc consumul de carburant, în timp ce anticiparea situațiilor de trafic permite economii semnificative.

În plus, schimbarea în treapta corectă pentru viteza curentă și menținerea turațiilor scăzute contribuie la un consum redus, iar planificarea călătoriilor pentru a reduce kilometrajul total ajută și ea la economisirea combustibilului.

Înlocuirea mai multor călătorii scurte cu o singură călătorie mai lungă permite motorului să atingă temperatura ideală de funcționare, consumând astfel mai puțin combustibil.