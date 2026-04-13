Compania franceză de ciment Lafarge și opt foști directori au fost găsiți vinovați luni, 13 aprilie 2026, de un tribunal din Paris pentru finanțarea terorismului în 2013 și 2014, pentru că au plătit grupări jihadiste pentru a menține o fabrică în funcțiune în mijlocul războiului din Siria.

Procesul pentru finanțarea terorismului împotriva grupului Lafarge și a opt persoane – foști directori, manageri responsabili de operațiuni sau de securitatea companiei și intermediari sirieni – a fost deschis în fața Tribunalului Penal din Paris în luna noiembrie 2025.

Conform rechizitoriului, pe care Les Echos a putut să-l consulte, inculpații, „motivați de dorința de a genera profituri pentru entitatea economică pe care o serveau sau, în unele cazuri, pentru câștig personal direct, au organizat, validat, facilitat sau implementat o politică ce implica furnizarea de fonduri către organizații teroriste cu sediul în jurul fabricii de ciment”, o filială a Lafarge din Siria. Ancheta a dezvăluit că mai multe milioane de euro au fost plătite unor entități teroriste, inclusiv Jabhat al-Nusra și Statul Islamic (ISIS), pentru a menține fabrica Jalabiya operațională.

Compania, care a fost ulterior achiziționată de firma elvețiană Holcim, a efectuat plăți către trei organizații jihadiste, inclusiv gruparea Stat Islamic, în valoare totală de aproape 5,6 milioane de euro, a concluzionat instanța penală în hotărârea sa. Aceasta a subliniat că acest lucru le-a permis să „pregătească atacuri teroriste”, în special cele din ianuarie 2015 din Franța.

„Această metodă de finanțare a organizațiilor teroriste, și în principal a ISIS, a fost esențială pentru a ajuta organizația teroristă să preia controlul asupra resurselor naturale ale Siriei, permițându-i să finanțeze acte teroriste atât la nivel local, cât și în străinătate, în special în Europa”, a subliniat președintele curții, Isabelle Prévost-Desprez.

Reprezentantul Lafarge, urmărită penal ca persoană juridică, a exprimat „regretele companiei și ale angajaților acesteia” și a încercat să convingă instanța de absența intenției cinice din partea marii corporații.

Parchetul Național Antiterorist (PNAT) a solicitat, la rândul său, pedepse maxime și „exemplare” împotriva acestui „fanal al industriei franceze, (care) a ajuns să finanțeze organizații teroriste, cu un singur scop: mercantilul”.