Autoritățile din Turcia au efectuat joi raiduri simultane în 124 de locații din Istanbul și alte zone, reținând 115 membri ai grupării extremiste Statul Islamic, suspectați că intenționau să comită atacuri în perioada Crăciunului și a Anului Nou, potrivit relatărilor postului public de televiziune TRT și agenției Associated Press.

Procuratura Generală turcă a emis mandate de reținere pentru un total de 137 de suspecți, iar restul sunt căutați activ, inclusiv prin mandate internaționale.

Operațiunea, coordonată de unitățile de luptă împotriva terorismului și în urma informațiilor serviciilor secrete turce, a vizat elemente ale Statului Islamic care plănuiau atacuri împotriva non-musulmanilor în timpul adunărilor de sărbători.

În timpul perchezițiilor, poliția a confiscat arme de foc, cartușe și documente organizaționale, iar anchetatorii au precizat că suspecții erau în contact cu agenți din zone de conflict active, inclusiv în Siria, țară cu care Turcia are o frontieră de 900 de kilometri.

Vineri, SUA au efectuat atacuri aeriene împotriva pozițiilor Statului Islamic în Siria, ca reacție la uciderea a trei cetățeni americani, inclusiv doi soldați și un interpret civil, într-o ambuscadă pusă la cale de grupare.

Operațiunea turcă vine la doar două zile după ce agenții serviciilor secrete au desfășurat raiduri împotriva membrilor Statului Islamic aflați la granița dintre Afganistan și Pakistan, unde un cetățean turc suspectat de coordonarea aripii regionale a grupului a fost arestat pentru planificarea atacurilor împotriva civililor.

Turcia desfășoară regulat acțiuni împotriva rețelelor Statul Islamic care operează în țară. Grupul terorist a revendicat atacul comis în 2017 împotriva unui club de noapte din Istanbul, în timpul sărbătorilor de Anul Nou, soldat cu moartea a 39 de persoane.

Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, a reiterat colaborarea cu SUA și Europa pentru eliminarea elementelor supraviețuitoare ale Statului Islamic, în contextul amenințării continue pe teritoriul sirian.