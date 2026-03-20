Declarațiile lui Mojtaba Khamenei vin într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel, iar acuzațiile privind atacuri asupra unor obiective din Turcia și Oman au generat reacții internaționale puternice. Liderul suprem al Iranului respinge categoric orice implicare a Teheranului în aceste incidente și indică o posibilă manipulare strategică.

„Atacurile care au avut loc în Turcia și Oman, ambele având relații bune cu noi, împotriva unor anumite locații din acele țări, nu au fost în niciun caz efectuate de forțele armate ale Republicii Islamice sau de alte forțe ale Frontului de Rezistență”, a transmis Mojtaba Khamenei, potrivit aljazeera.

În continuarea mesajului său public, liderul iranian a avertizat că astfel de episoade ar putea fi replicate și în alte state din regiune, ca parte a unei strategii mai ample de destabilizare. Acesta a indicat direct către adversarii Iranului, sugerând că acțiunile sunt deliberate și coordonate.

„Aceasta este o înșelătorie a inamicului sionist, care folosește o tactică sub steag fals pentru a crea diviziuni între Republica Islamică și vecinii săi, și ar putea să aibă loc și în alte țări”, a spus liderul suprem al Iranului.

În același context, ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a respins ferm afirmațiile venite din partea Statelor Unite privind presupuse pierderi majore ale capacităților militare iraniene. Oficialul a subliniat diferențele evidente dintre declarațiile Washingtonului și realitatea din teren.

„Guvernul SUA spune un lucru, realitatea spune altceva”, a transmis Araghchi într-o postare pe platforma X.

The media haven’t forgotten either; those briefings full of fantasy from the frontlines became infamous as the “Five O’Clock Follies.”” Fast forward to today: same script, different stage; Hegseth steps up, and the message is still detached from reality. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 20, 2026

Acesta a adus în discuție inclusiv situații contradictorii, precum presupusa doborâre a unui avion F-35 sau repoziționarea unor nave americane, sugerând că informațiile oficiale americane nu reflectă fidel realitatea operațională. Într-o comparație sugestivă, oficialul iranian a invocat precedentul istoric al războiului din Vietnam.

„Un deceniu diferit, același «câștigăm»”, a scris el.

Pe fondul acestor tensiuni, liderii regionali și globali au intervenit cu declarații tranșante, amplificând climatul conflictual. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a lansat acuzații directe la adresa Israelului și a premierului Benjamin Netanyahu, pe care îl consideră responsabil pentru violențele din regiune.

Erdogan a reiterat acuzațiile de „genocid” și a subliniat că Israelul va fi tras la răspundere pentru acțiunile sale din Orientul Mijlociu, făcând referire inclusiv la victimele civile din Gaza.

„Orientul Mijlociu este în fierbere şi se ştie că Israelul sionist a masacrat sute de mii de persoane. Cu voia lui Allah, nu am nici cea mai mică îndoială că va plăti preţul pentru asta”, a afirmat Erdogan după rugăciunea de Eid al-Fitr.

Deși criticile sale au vizat în mod direct Israelul, liderul turc a evitat orice referire la Statele Unite, în ciuda implicării acestora în conflict. În același timp, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a criticat Iranul pentru acțiuni care ar afecta stabilitatea regională, subliniind că suferințele nu justifică noi agresiuni.

În paralel, președintele american Donald Trump a prezentat o imagine complet diferită a situației, susținând că operațiunile militare americane din Iran sunt un succes total și că forțele iraniene au suferit pierderi masive.

„Totul merge extrem de bine în Iran. Diferența dintre ei și noi este că, în urmă cu două săptămâni, ei aveau o flotă, iar acum nu mai au. Toate navele lor sunt la fundul mării. 58 de nave au fost distruse în două zile. Iar noi avem cea mai mare flotă din lume și nimeni nici măcar nu se apropie de noi”, a spus Donald Trump.

Liderul american a insistat asupra superiorității tehnologice a armatei SUA, afirmând că echipamentele rusești și chinezești utilizate de Iran nu au făcut față confruntării. Totodată, acesta a reafirmat obiectivul Washingtonului de a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare.

„Iranul a avut echipamente grozave. Echipamente rusești și chinezești. Echipamentele au fost inutile în fața noastră”, a declarat președintele SUA.

În acest context tensionat, informațiile privind incidentele militare, inclusiv avarierea unui avion F-35, contribuie la amplificarea incertitudinii privind evoluția conflictului și la consolidarea pozițiilor divergente ale actorilor implicați.