Președintele SUA, Donald Trump, a criticat NATO pentru că nu oferă sprijin pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. El a spus că fără SUA, alianța este doar un „tigru de hârtie” și i-a numit pe membrii NATO „lași”.

Trump a explicat că NATO nu a vrut să se implice în lupta împotriva Iranului, care are capacitate nucleară. Acum, când lupta a fost câștigată cu riscuri mici pentru aliați, ei se plâng de prețul ridicat al petrolului, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, care ar rezolva problema. El a spus că această operațiune ar fi ușoară și cu risc redus și că va ține minte atitudinea lor lașă.

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran cu capacitate nucleară. Acum, că acea luptă este câştigată militar, cu foarte puţin risc pentru ei, se plâng de preţurile ridicate ale petrolului pe care sunt obligaţi să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră militară simplă care este singurul motiv pentru preţurile mari ale petrolului. Este atât de uşor pentru ei, cu atât de puţin risc. Sunt LAŞI, şi vom ŢINE MINTE!”, a scris Trump pe reţeaua sa: „Truth Social”.

SUA iau în considerare ridicarea temporară a sancțiunilor pentru milioane de barili de petrol iranian care sunt blocați pe mare, a spus joi secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. El a explicat că Washingtonul caută soluții pentru a opri creșterea prețurilor globale la energie, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, una dintre rutele cele mai importante pentru transportul petrolului.

Bessent a precizat că în zilele următoare SUA ar putea permite ca aproximativ 140 de milioane de barili de petrol iranian, blocați pe mare, să ajungă pe piețele internaționale. El a spus că aceasta reprezintă echivalentul a 10–14 zile de aprovizionare și că petrolul respectiv era inițial destinat Chinei. Practic, SUA ar folosi aceste rezerve pentru a menține prețurile scăzute pe termen scurt.

Prețul petrolului a trecut recent de 100 de dolari pe baril, după ce Iranul a închis strâmtoarea și a atacat petroliere, perturbând aprovizionarea și stârnind temeri privind penurii prelungite. Bessent a menționat că măsura ar fi similară cu cea folosită recent pentru petrolul rusesc sancționat, care a ajutat la creșterea ofertei globale și la stabilizarea pieței.

O sursă apropiată discuțiilor interne a spus că Administrația Trump examinează un mecanism prin care petrolul iranian deja încărcat pe petroliere ar putea fi vândut temporar, ceea ce ar putea redirecționa petrolul destinat Chinei către alte piețe și reduce influența Iranului asupra Strâmtorii Ormuz.

„O posibilă derogare ar putea accelera redirecționarea petrolului destinat inițial Chinei către piețele globale în sens mai larg, contribuind la asigurarea unei oferte suficiente și la diminuarea pârghiei Iranului asupra strâmtorii Ormuz”, a mărturisit sursa.

Pe lângă această relaxare a sancțiunilor, Bessent a spus că SUA iau în calcul și alte măsuri pentru a asigura aprovizionarea, cum ar fi eliberarea de petrol din Rezerva Strategică, dar a subliniat că nu vor interveni direct pe piețele financiare, ci doar vor pune petrol fizic pe piață.

„În zilele următoare, este posibil să ridicăm sancțiunile pentru petrolul iranian aflat pe apă. Este vorba despre aproximativ 140 de milioane de barili. Asta înseamnă aproximativ 10 zile până la două săptămâni de aprovizionare pe care iranienii o direcționaseră și care ar fi mers integral către China. În esență, vom folosi barilii iranieni împotriva Iranului pentru a menține prețurile scăzute în următoarele 10 până la 14 zile, în timp ce continuăm această campanie. Deci, ca să fiu clar, nu intervenim pe piețele financiare. Aprovizionăm piețele fizice”, a spus Bessent.

Administrația Trump ia în considerare mai multe opțiuni militare pentru a pune presiune pe Iran să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, inclusiv o posibilă ocupare sau blocadă navală a Insulei Kharg, potrivit unor surse citate de Axios. Deciziile sunt analizate pe fondul tensiunilor crescute în Golful Persic și al problemelor de pe piețele globale de energie, cauzate de închiderea unei rute maritime foarte importante.

Insula Kharg, aflată la circa 24 km de coasta Iranului, este un punct strategic pentru petrolul iranian, procesând aproximativ 90% din exporturile țării. O operațiune militară acolo ar implica riscuri mari și ar putea duce la confruntări directe cu forțele americane. O sursă a spus că planul ar putea presupune lovituri prealabile timp de aproximativ o lună pentru a slăbi Iranul, ocuparea insulei și folosirea ei ca pârghie în negocieri.

„Avem nevoie de aproximativ o lună pentru a slăbi și mult iranienii prin lovituri, să luăm insula și apoi să-i punem sub presiune și să o folosim în negocieri”, a afirmat sursa.

Oficialii americani au subliniat că nicio decizie finală nu a fost luată și că orice acțiune terestră depinde de reducerea capacității militare a Iranului în regiune. În prezent, întăriri sunt deja trimise, inclusiv trei unități de pușcași marini, iar alte desfășurări sunt luate în calcul.

Un oficial de rang înalt a spus că președintele vrea ca Ormuz să fie redeschisă și că, dacă va fi nevoie, ocuparea Insulei Kharg sau chiar o invazie terestră ar putea fi implementată, dar încă nu s-a luat o decizie.

„Vrea ca Ormuz să fie deschisă. Dacă e necesar să ia Insula Kharg în acest scop, se va întâmpla. Dacă decide asupra unei invazii pe coastă, se va întâmpla. Dar o decizie nu a fost luată”, a precizat acel oficial de rang înalt.

Alt oficial a precizat că preocupările legate de escaladarea conflictului sunt gestionabile, amintind că SUA au avut mereu trupe în conflicte externe, indiferent de președinte.

„Am avut întotdeauna trupe pe teren în conflicte sub toți președinții, inclusiv Trump. Știu că este o preocupare în presă și înțeleg politica, dar președintele va face ceea ce este corect”, a punctat celălalt oficial.

Senatorul republican Tom Cotton a spus că administrația a analizat cu atenție opțiunea trupelor terestre, fără să dezvăluie dacă ar susține o invazie, și a adăugat că Iranul acționează din disperare, iar administrația are mai multe planuri pregătite pentru astfel de situații.