Ministrul Alexandru Nazare afirmă că platforma marchează o premieră în România, deoarece bunurile sechestrate de ANAF sunt acum publicate integral online, de la ceasuri și mașini până la terenuri, toate provenind din fapte precum furt sau fraudă. Acesta susține că procesul devine complet digitalizat, de la instituirea sechestrului până la publicarea bunurilor pe platformă, iar scopul este creșterea transparenței și accesului egal pentru toți cetățenii.

Platforma este structurată în două secțiuni principale: „Publicitate bunuri” și „Licitație bunuri”. În prima etapă, bunurile sunt afișate timp de 30 de zile pentru informarea publicului și pentru programarea vizionărilor, iar consultarea informațiilor este posibilă chiar și fără cont în Spațiul Privat Virtual.

„Gata, s-a terminat cu bunurile secestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digital – elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, a transmis ministrul într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Pentru participarea la licitație este necesară înregistrarea în sistem, după care bunurile trec automat în etapa de licitație, desfășurată online pe o perioadă de 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoare. În timpul licitației, participanții pot depune oferte, pot plăti taxa de participare, iar în cazul unei oferte mai mari, ceilalți participanți sunt notificați automat și pot reveni cu noi oferte. Pasul de licitare este stabilit între 5% și 15% din prețul de pornire.

„Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”, a mai transmis ministrul.

La final, câștigător este declarat ofertantul cu cea mai mare sumă, conform procedurilor legale. Acesta poate achita integral sau în rate bunul adjudecat. Sumele blocate sau taxele de participare sunt returnate în maximum cinci zile celor care nu câștigă licitația sau în cazul anulării procedurii.

„Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent”, a completat Nazare.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că lansarea platformei reprezintă un pas important în modernizarea și digitalizarea administrației fiscale, oferind acces facil la procedurile de valorificare a bunurilor prin mijloace electronice. ANAF a raportat și un interes ridicat pentru noul sistem, cu 14 milioane de accesări în primele 24 de ore de la lansare.

„Prin lansarea platformei eLicitaţiiANAF facem un pas important în direcţia modernizării şi digitalizării administraţiei fiscale, oferind tuturor persoanelor interesate acces facil la procedura de valorificare a bunurilor prin mijloace electronice”, a spus Adrian Nica.

Bunurile vândute prin platformă provin din executări silite pentru recuperarea datoriilor fiscale, din dosare penale sau din bunuri intrate în proprietatea statului, incluzând atât bunuri mobile, cât și imobile, valorificate prin proceduri de vânzare forțată conform legislației în vigoare.