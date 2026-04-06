România riscă să piardă bani. Proiectul drumului expres Suceava–Siret, parte din rețeaua de conectivitate rutieră a României cu Ucraina, devine un caz relevant pentru analiza modului în care sunt gestionate licitațiile publice în infrastructura majoră. Finanțat prin programe europene cu componentă strategică, acest coridor rutier este esențial atât pentru transportul civil, cât și pentru logistica regională într-un context geopolitic sensibil.

În același timp, modul în care sunt structurate ofertele ridică întrebări legate de capacitatea reală de execuție a unor participanți și de eficiența mecanismelor de verificare din achizițiile publice.

În cadrul procedurilor de atribuire organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), un fenomen tot mai des analizat de experți este utilizarea terților susținători pentru îndeplinirea criteriilor tehnice.

Deși legal, acest mecanism permite firmelor fără experiență directă în proiecte de mare infrastructură să participe la licitații prin asociere sau susținere tehnică externă. Problema apare atunci când această „experiență împrumutată” nu se traduce într-o capacitate reală de mobilizare pe șantier.

Specialiști în infrastructură atrag atenția că diferența dintre eligibilitatea formală și capacitatea operațională efectivă poate genera întârzieri semnificative în execuția proiectelor.

Proiectul Suceava–Siret are o lungime de aproximativ 55,7 km și este împărțit în trei loturi distincte, cu funcționalitate strategică în conectarea României la rețeaua rutieră din Ucraina.

Elemente cheie ale proiectului includ:

peste 13 milioane m³ de lucrări de terasamente;

57 de structuri inginerești (poduri, pasaje și viaducte);

noduri rutiere importante în zona Suceava, Rădăuți și Siret;

conexiuni directe către punctul de frontieră Siret.

Acest proiect este considerat unul de infrastructură critică, cu relevanță europeană, inclusiv prin prisma finanțării dedicate coridoarelor logistice strategice.

valoare estimată: ~2,30 miliarde lei (fără TVA)

lucrări complexe de drum expres și noduri rutiere

valoare estimată: ~1,88 miliarde lei (fără TVA)

infrastructură rutieră și lucrări de artă majore

valoare estimată: ~1,55 miliarde lei (fără TVA)

modernizare DN2 și infrastructură transfrontalieră

pod peste râul Siret (aprox. 967 m)

modernizări de drumuri în România și Ucraina

Analiza ofertelor depuse indică o structură neuniformă a participanților. Pe de o parte, există companii cu experiență demonstrată în proiecte majore de infrastructură, inclusiv tronsoane de autostradă aflate în execuție sau finalizare.

Pe de altă parte, o parte semnificativă a ofertanților sunt firme fără portofoliu consistent în proiecte de amploare, care își bazează eligibilitatea pe asocierea cu terți susținători sau subcontractori.

Această polarizare ridică întrebări privind capacitatea reală de a livra proiecte complexe în termenele impuse.

În proiectele finanțate prin instrumente europene, respectarea termenelor de execuție este esențială. Întârzierile generate de lipsa de capacitate tehnică pot duce la:

creșterea costurilor totale;

penalizări contractuale;

pierderea finanțării nerambursabile;

blocaje în lanț pe infrastructura regională.

În cazul drumului expres Suceava–Siret, miza este amplificată de rolul său strategic în conectivitatea România–Ucraina.

Experții în achiziții publice subliniază necesitatea trecerii de la o evaluare strict formală la una bazată pe performanță demonstrată. Aceasta include:

capacitate de mobilizare a utilajelor;

experiență efectivă în proiecte similare;

resurse umane specializate;

istoricul de livrare în termene contractuale.

Fără aceste criterii aplicate riguros, riscul este ca proiectele strategice să fie adjudecate de entități care nu pot susține execuția la scară industrială.

Segmentul Chiribiș–Biharia, parte din Autostrada Transilvania (A3), revine în atenția publică printr-un progres accelerat al lucrărilor și posibilitatea finalizării înainte de termenul contractual. Tronsonul, abandonat ani la rând după oprirea contractului inițial cu Bechtel, a fost reluat în 2024 și a intrat într-o fază activă de execuție în 2025.

Proiectul este esențial pentru conectarea rutieră dintre Nușfalău (județul Sălaj) și Borș II, punctul de frontieră cu Ungaria, consolidând coridorul vestic al României inclus în rețeaua europeană de transport.

„Pare-se că în sfârșit iese soarele și pe strada A3 dintre Biharia (Oradea Nord) și Chiribiș. Mobilizarea este excelentă și, deși sunt mici, există șanse să putem circula pe cei 28,55 kilometri în decembrie 2026, înainte de termenul oficial, mai 2027”, notează Pro Infrastructura, organizație care monitorizează implementarea marilor proiecte de infrastructură din țară.

Tronsonul Biharia–Chiribiș a fost inițial parte din contractul istoric cu Bechtel, unul dintre cele mai controversate proiecte de infrastructură din România, care a fost ulterior reziliat. În urma abandonului, segmentul a rămas nefinalizat timp de peste 13 ani, blocând continuitatea Autostrăzii Transilvania pe această zonă strategică.

Reluarea investiției marchează o etapă de reconfigurare a proiectului, cu implicarea unei asocieri de constructori români și un model de execuție adaptat cerințelor actuale de infrastructură rutieră.