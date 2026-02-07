Vicepemierul Oana Gheorghiu a afirmat, sâmbătă seară, că Guvernul analizează situația companiei TAROM și ia în calcul măsuri de eficientizare a activității, așadar nu se pune problema unei privatizări.

Oficialul a explicat că transportatorul aerian național are un puternic impact emoțional pentru români și că Executivul consideră important ca acesta să continue să existe, însă într-o formulă care să îi permită funcționarea eficientă.

Într-un interviu acordat Antena 3, Oana Gheorghiu a subliniat că nu există încă o soluție clară pentru redresarea TAROM și că decizia finală va rezulta în urma unor analize tehnice.

Vicepremierul din Cabinetul Bolojan a arătat că menținerea acelorași practici din ultimii zece ani, fără schimbări structurale, nu poate conduce la rezultate diferite. În acest context, ea a atras atenția că alocarea constantă de fonduri publice, fără reforme reale, nu reprezintă o soluție sustenabilă și nu poate garanta redresarea companiei.

Oana Gheorghiu a recunoscut că TAROM este percepută ca un simbol național și că mulți români își doresc ca statul să păstreze o companie de transport aerian. Ea a amintit însă că alte state europene, precum Ungaria sau Italia, au renunțat la companiile aeriene de stat după ce au constatat că acestea generau pierderi constante.

Situația României este diferită, iar menținerea TAROM este necesară, dar doar în condițiile găsirii unor formule care să asigure eficiența economică.

Modul actual de funcționare al companiei demonstrează clar existența unor probleme majore, în condițiile în care TAROM înregistrează pierderi de ani de zile. Ea a menționat că a existat un singur an cu profit, însă acesta nu a fost rezultatul unei performanțe operaționale mai bune, ci al vânzării unor aeronave.

„Eu nu știu care e varianta cea bună (pentru TAROM – n.r.). O să reiasă din niște analize. Cred că dacă noi continuăm să facem aceleași lucruri pe care le-am făcut în ultimii 10 ani cu o companie și ne așteptăm să avem alte rezultate, ceva nu e în regulă. Adică nu poți să continui să bagi bani într-o companie fără să schimbi ceva și să speri că va ajunge bine. Eu știu că TAROM este o companie cu impact emoțional. Oamenii, poporul român își dorește să aibă o companie de transport. Alte țări au și-au dat seama că aceste companii, produc pierderi și au renunțat la ele și Ungaria, și Italia, nu știu dacă e cazul nostru, probabil că nu e cazul. TAROM trebuie să existe, dar trebuie să găsim niște formule care să-i asigure eficiența. Felul în care astăzi funcționează TAROM ne arată că nu e bine, pentru că ea produce pierderi de cel puțin cinci, șase, zece ani. Știu că a avut într-un singur an profit, dar nu pentru că a lucrat mai bine, ci pentru că și-a vândut niște aeronave. Desigur, sunt decizii politice, dar noi la nivel tehnic, vom veni cu o cu o analiză și cu o recomandare”, a declarat Oana Gheorghiu pentru postul TV.

Întrebată ce mesaj le transmite românilor după patru luni de mandat, Oana Gheorghiu a declarat că procesul de reformă a început deja, însă nu poate produce rezultate peste noapte.

Ea a subliniat că este necesar timp, în primul rând pentru respectarea strictă a legislației, astfel încât măsurile adoptate să fie corecte și să nu genereze blocaje ulterioare.

Vicepremierul a arătat că diferența față de anii trecuți este reprezentată de modificarea, în 2025, a Ordonanței de Urgență 109, act normativ adoptat inițial în 2011, dar revizuit anul trecut pentru a fi aliniat la prevederile și principiile de guvernanță ale OCDE.

Ea a explicat că această lege oferă instrumente concrete pentru demararea procesului de reformă și de curățare a companiilor de stat.

Potrivit Oanei Gheorghiu, reformele nu vor fi perfecte de la început și vor necesita un efort susținut pe termen lung.

Ea a precizat că Guvernul a analizat experiența altor state care au trecut prin procese similare înainte de aderarea la OCDE și a constatat că implementarea guvernanței corporative și schimbarea practicilor din companiile de stat au durat mai mulți ani.

În acest sens, Oana Gheorghiu a explicat că primele rezultate apar gradual, de la un an la altul, pe măsură ce instituțiile și companiile se adaptează noilor reguli.